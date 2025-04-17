Новый трейлер FBC: Firebreak - 24 апреля Remedy проведёт специальную трансляцию по игре

Начнётся она в 20:00 по МСК. Ждём дату релиза. Сам трейлер посвящён различным опасностям, которые подстерегают игроков в Старом Доме.

FBC: Firebreak это кооперативный шутер от первого лица во вселенной Control. Игроки в команде до трех человек должны противостоять потусторонним силам в Федеральном бюро контроля.

По динамике игра явно ближе к Control, если не динамичнее. Саму игру называют не игрой-сервисов, но недолго после релиза ее все же будут поддерживать.

Игра будет доступна на PS5, Xbox Series S|X и PC этим летом в подписках PS Plus Extra и Xbox Game Pass. Между всеми платформами будет кроссплей. Заявлены субтитры на русском языке.