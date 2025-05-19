Новый трейлер FBC: Firebreak демонстрирует возможности трассировки пути и производительность DLSS 4

Remedy Entertainment представила трейлер FBC: Firebreak, демонстрирующий возможности трассировки пути (Path Tracing) и производительность DLSS 4 на ПК. Эта игра — одна из немногих, которая получит поддержку технологий Multi Frame Generation и Path Tracing от Nvidia. Особенно впечатляет сцена на 17-й секунде, где знак «Объезд» отражается в луже с высоким уровнем детализации, включая отражение перил и мягкие, естественные тени благодаря трассировке пути.

В другом кадре реалистично освещён огнём колонна и окружающие её монстры, что создаёт жуткую атмосферу. Демонстрация проведена на GeForce RTX 5090 в разрешении 4K и при максимальных настройках, поэтому производительность может варьироваться в зависимости от вашей системы.

Игра выйдет 17 июня на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Точные минимальные и рекомендуемые системные требования пока не объявлены, но разработчики обещают, что они будут ниже, чем у Alan Wake 2.