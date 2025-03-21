Новый трейлер FBC: Firebreak от Remedy показал чуть больше геймплея и окно релиза

На Future Games Show студия Remedy Entertainment представила свежий взгляд на FBC: Firebreak — кооперативный шутер, разворачивающийся во вселенной Control. Ранее проект оставался загадкой, но теперь, после нового трейлера, он приковал к себе всеобщее внимание.

Remedy, известная по Alan Wake, Max Payne и Quantum Break, впервые пробует себя в командном шутере. Игрокам предстоит объединиться в группы по три человека, чтобы сражаться с искажающими реальность аномалиями и потусторонними существами в таинственных секторах Старейшего Дома. Разработчики обещают не только динамичные бои, но и насыщенную атмосферу, полную паранормального безумия, которым славится студия.

Игра создаётся на движке Northlight, так что можно ожидать визуальный уровень, не уступающий Control. В трейлере можно увидеть, как Firebreak сохраняет фирменный стиль Remedy: необычные механики, напряжённые перестрелки и визуальные эффекты, от которых захватывает дух.

Выход FBC: Firebreak намечен на лето 2025 года. Игра появится на ПК (Steam и Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и будет доступна в PC Game Pass, Game Pass Ultimate и PlayStation Plus Extra/Premium с первого дня. Также заявлена полная поддержка кроссплея.