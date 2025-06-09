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FBC: Firebreak 17.06.2025
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.6 22 оценки

Новый трейлер FBC: Firebreak раскрывает еще больше абсурдных и напряженных миссий

butcher69 butcher69

Кооперативный шутер FBC: Firebreak от Remedy, вдохновленный вселенной Control, показал в новом трейлере еще больше абсурдных и напряженных миссий. Главной загадкой стал коррумпированный объект — светофор Redlight, который замораживает персонажей, что особенно опасно при окружении врагами Hiss.

Игрокам предстоит отправиться в Старейший дом и бороться с Hiss, используя три набора с уникальными инструментами — от водяного шланга до других креативных приспособлений. Кроме того, в игре появится зловещий степлер из Control, который усиливает врагов, создавая дополнительные сложности.

FBC: Firebreak выйдет 17 июня на Xbox Series X/S, PS5, ПК, а также будет доступен в Game Pass и PlayStation Plus Extra/Deluxe. Режиссер Майк Каятта подтвердил, что в конце года выйдут две новые задачи и дополнительные системы для финальной части игры. Следите за обновлениями!

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
PolGhost
Кооперативный шутер FBC: Firebreak от Remedy, вдохновленный вселенной Control

Я конечно могу ошибаться, но вроде он не просто вдохновлён вселенной, а буквально происходит в ней

bohdan2015

Разлетающиеся Записки реально портят игру:D

Пушкам могли бы дать не просто звуки, напомнило Discos Locos из Far Cry 6, вот таких приколов не хватает)