Новый трейлер FBC: Firebreak раскрывает еще больше абсурдных и напряженных миссий

Кооперативный шутер FBC: Firebreak от Remedy, вдохновленный вселенной Control, показал в новом трейлере еще больше абсурдных и напряженных миссий. Главной загадкой стал коррумпированный объект — светофор Redlight, который замораживает персонажей, что особенно опасно при окружении врагами Hiss.

Игрокам предстоит отправиться в Старейший дом и бороться с Hiss, используя три набора с уникальными инструментами — от водяного шланга до других креативных приспособлений. Кроме того, в игре появится зловещий степлер из Control, который усиливает врагов, создавая дополнительные сложности.

FBC: Firebreak выйдет 17 июня на Xbox Series X/S, PS5, ПК, а также будет доступен в Game Pass и PlayStation Plus Extra/Deluxe. Режиссер Майк Каятта подтвердил, что в конце года выйдут две новые задачи и дополнительные системы для финальной части игры. Следите за обновлениями!