Обнародована дорожная карта FBC: Firebreak на 2025 год: первое крупное обновление выйдет этой осенью

Кооперативный шутер FBC: Firebreak от Remedy Entertainment выходит уже 17 июня, но разработчики заглядывают далеко вперёд. На волне свежего трейлера студия представила план поддержки на весь 2025 год — и он внушает оптимизм.

Первое крупное обновление выйдет осенью и добавит миссию Outbreak, новую зону Research Sector, враждебных существ и игровые механики. Вместе с этим появится Classified Requisition — аналог премиум-боевых пропусков, в котором ожидаются уникальная броня, спреи, облики и наборы голосов.

Зимой выйдет второе крупное дополнение под кодовым именем Blackout. Игроков ждут новое снаряжение, таинственная локация, свежие враги и очередная «секретная заявка» — всё это будет доступно абсолютно бесплатно.

Firebreak обещает долгую жизнь и плотный график обновлений уже с первых месяцев. Remedy явно делает ставку на вовлечённость игроков и регулярное расширение вселенной.