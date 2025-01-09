По словам геймдиректора, кооперативный шутер FBC: Firebreak - это шанс для Remedy попробовать что-то новое

Геймдиректор Remedy Майк Кайатта поделился мыслями о кооперативном шутере FBC: Firebreak и объяснил, почему студия решила отойти от привычных однопользовательских игр. В интервью Games Radar он рассказал, что мультиплеер открывает новые возможности для повествования.

«Это неизведанная территория для нас», - отметил Кайатта. По его словам, взаимодействие между игроками создает уникальные истории, невозможные в традиционных сюжетных играх. Он также подчеркнул, что Remedy продолжит развивать сильные однопользовательские проекты, такие как Control и Alan Wake 2, но мультиплеер дает шанс исследовать новые подходы.

Действие FBC: Firebreak разворачивается через несколько лет после событий Control. Игроки станут сотрудниками Федерального бюро контроля (FBC) и будут исследовать измененные пространства в The Oldest House. Они смогут использовать измененные предметы, предоставляющие уникальные способности, сравнимые с «ультиматами».

Игра не является DLC или сиквелом Control, но тесно связана с этой вселенной. Локации из оригинальной игры переработаны с нуля, чтобы предложить свежий опыт. Хотя FBC: Firebreak не станет «живым сервисом», она получит поддержку в виде контентных обновлений.

Игра выйдет в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.