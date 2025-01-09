По словам геймдиректора, кооперативный шутер FBC: Firebreak - это шанс для Remedy попробовать что-то новое

Геймдиректор Remedy Майк Кайатта поделился мыслями о кооперативном шутере FBC: Firebreak и объяснил, почему студия решила отойти от привычных однопользовательских игр. В интервью Games Radar он рассказал, что мультиплеер открывает новые возможности для повествования.
«Это неизведанная территория для нас», - отметил Кайатта. По его словам, взаимодействие между игроками создает уникальные истории, невозможные в традиционных сюжетных играх. Он также подчеркнул, что Remedy продолжит развивать сильные однопользовательские проекты, такие как Control и Alan Wake 2, но мультиплеер дает шанс исследовать новые подходы.
Действие FBC: Firebreak разворачивается через несколько лет после событий Control. Игроки станут сотрудниками Федерального бюро контроля (FBC) и будут исследовать измененные пространства в The Oldest House. Они смогут использовать измененные предметы, предоставляющие уникальные способности, сравнимые с «ультиматами».
Игра не является DLC или сиквелом Control, но тесно связана с этой вселенной. Локации из оригинальной игры переработаны с нуля, чтобы предложить свежий опыт. Хотя FBC: Firebreak не станет «живым сервисом», она получит поддержку в виде контентных обновлений.
Игра выйдет в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Шанс наконец обанкротиться с такими то "свежими" идеями. Учитывая, что alan woke 2 до сих пор даже не окупился)))
Ну т.е любители качества даже новые локации придумывать не будут и сделают порт с control, уже чувствую успех)))
Удивительно, что создатели всё ещё не решаются игру переименовать в Control: Firebreak. Впрочем, это может и не помочь такому "оригинальному" проекту.