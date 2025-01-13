Разработчики FBC: Firebreak рассказали, почему решили выпустить игру сразу в двух конкурирующих подписках

Студия Remedy рассказала, почему их новая игра FBC: Firebreak появится одновременно в Game Pass и PlayStation Plus. Как объяснил представитель студии Томас Пуха, главная цель — снизить барьер входа для игроков. Благодаря подпискам миллионы пользователей смогут сразу попробовать игру. К тому же разработчики получат финансовую и маркетинговую поддержку от обеих платформ, что особенно важно, ведь Remedy впервые сами выступают издателем.

Для студии этот проект вообще во многом экспериментальный. Раньше Remedy делала только одиночные сюжетные игры, а FBC: Firebreak — это кооперативный сессионный шутер во вселенной Control. Сами разработчики называют это «выходом на неизведанную территорию».

Выход FBC: Firebreak запланирован на 2025 год, хотя точная дата пока неизвестна.