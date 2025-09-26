Remedy анонсировала крупное обновление Breakpoint для FBC: Firebreak и выйдет 29 сентября

Студия Remedy выпустит крупное обновление Breakpoint для кооперативного шутера FBC: Firebreak - оно выйдет 29 сентября. Патч внесет глобальные изменения в геймплейные системы, добавит новый контент и улучшения, направленные на повышение увлекательности и разнообразия игры.
Ключевым изменением стала замена статичной доски заданий на динамичную доску кризисов, предлагающую 4-6 постоянно меняющихся заданий с случайными наградами. Система обновляется каждые полчаса для повышения вариативности.
Также добавлены упрощенные цели для новичков, функция присоединения к уже начатым миссиям, пять новых типов врагов, шесть видов оружия с 27 модификациями и новая миссия "Вспышка".
воот теперь это уже больше походит на контрол
А для кого для 7 калек ?
Вы не понимаете, нужно дать настояться пару месяцев, потом и сервера закроют! XD
Remedy же делали норм игры, как они так прое*ались?
А что надо? Remedy должны быть разработчиками одной игры? Каждый разработчик игр стараются как-то разнообразить, а не огранивать лишь Max Payne и Alan Wake. Я в курсе про Control и Quantum Break. Мне бы хотелось продолжение Quantum Break.
Ну явно не одной, ну если ты создаёшь сюжетные игры и тебя за это полюбили и начали уважать, то с онлайном у тебя нечего не получиться, как видим напримере этого проекта, если они не перестанут хернёй заниматься, их ждёт печальная участь, ,если они не захотели самоубиться
проект вышел мертворождённым, игра вообще шляпа полная
Эх Ремеди решили своё казино замутить и забыли не проктит, эту нишу уже заняли