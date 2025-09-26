Remedy анонсировала крупное обновление Breakpoint для FBC: Firebreak - оно выйдет 29 сентября

Студия Remedy выпустит крупное обновление Breakpoint для кооперативного шутера FBC: Firebreak - оно выйдет 29 сентября. Патч внесет глобальные изменения в геймплейные системы, добавит новый контент и улучшения, направленные на повышение увлекательности и разнообразия игры.

Ключевым изменением стала замена статичной доски заданий на динамичную доску кризисов, предлагающую 4-6 постоянно меняющихся заданий с случайными наградами. Система обновляется каждые полчаса для повышения вариативности.

Также добавлены упрощенные цели для новичков, функция присоединения к уже начатым миссиям, пять новых типов врагов, шесть видов оружия с 27 модификациями и новая миссия "Вспышка".