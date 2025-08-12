Remedy честно признала провал Firebreak, но Control продолжает впечатлять - продажи превысили 5 млн копий

Финская студия Remedy Games опубликовала свежий финансовый отчет за первое полугодие 2025 года и откровенно признала, что их многопользовательский проект FBC: Firebreak не оправдал ожиданий. Несмотря на громкое достижение в миллион игроков, этот показатель оказался довольно обманчивым. Основная масса аудитории пришлась на подписчиков Xbox Game Pass и PlayStation Plus, что существенно снизило продажи в других магазинах, особенно на Steam, где запуск «не оправдал ожиданий» компании.

Генеральный директор Remedy Теро Виртала отметил, что первоначальный опыт игроков и структура миссий вызывали отток пользователей и массу негативных отзывов на ранних этапах. Однако с выходом обновлений ситуация улучшилась, и отзывы стали значительно позитивнее. В коммерческом плане Remedy оставалась разочарована стартовыми продажами Firebreak, при этом большая часть доходов сейчас связана с подписками на Xbox и PlayStation. Эти соглашения продолжают приносить доход студии на протяжении всего срока действия контрактов.

Несмотря на неудачу, руководство Remedy сохраняет оптимизм, подчеркивая, что Firebreak всегда создавалась как живой сервис с долгосрочной поддержкой. Следующее крупное обновление обещают выпустить уже в конце сентября, и студия намерена улучшать проект дальше.

В то же время успех Control остаётся впечатляющим: общий тираж игры превысил пять миллионов копий. С февраля 2024 года Remedy полностью контролирует права на издание и маркетинг Control, что позволило получать все доходы напрямую. Теро Виртала также рассказал, что Alan Wake 2 стабильно продается и продолжает приносить роялти.

Что касается будущего, разработка Control 2 идет по плану — с меньшим бюджетом, но с акцентом на улучшение игрового процесса, окружения и миссий. Remedy стремится обеспечить сильные коммерческие показатели при запуске. Также в разработке находится ремейк культовых Max Payne 1 и 2, который демонстрирует стабильный прогресс благодаря тесному сотрудничеству с правообладателем Rockstar Games.

В целом, несмотря на неудачи Firebreak, Remedy уверенно смотрит в будущее и продолжает развивать свои ключевые франшизы.