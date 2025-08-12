ЧАТ ИГРЫ
Remedy честно признала провал Firebreak, но Control продолжает впечатлять - продажи превысили 5 млн копий

Финская студия Remedy Games опубликовала свежий финансовый отчет за первое полугодие 2025 года и откровенно признала, что их многопользовательский проект FBC: Firebreak не оправдал ожиданий. Несмотря на громкое достижение в миллион игроков, этот показатель оказался довольно обманчивым. Основная масса аудитории пришлась на подписчиков Xbox Game Pass и PlayStation Plus, что существенно снизило продажи в других магазинах, особенно на Steam, где запуск «не оправдал ожиданий» компании.

Генеральный директор Remedy Теро Виртала отметил, что первоначальный опыт игроков и структура миссий вызывали отток пользователей и массу негативных отзывов на ранних этапах. Однако с выходом обновлений ситуация улучшилась, и отзывы стали значительно позитивнее. В коммерческом плане Remedy оставалась разочарована стартовыми продажами Firebreak, при этом большая часть доходов сейчас связана с подписками на Xbox и PlayStation. Эти соглашения продолжают приносить доход студии на протяжении всего срока действия контрактов.

Несмотря на неудачу, руководство Remedy сохраняет оптимизм, подчеркивая, что Firebreak всегда создавалась как живой сервис с долгосрочной поддержкой. Следующее крупное обновление обещают выпустить уже в конце сентября, и студия намерена улучшать проект дальше.

В то же время успех Control остаётся впечатляющим: общий тираж игры превысил пять миллионов копий. С февраля 2024 года Remedy полностью контролирует права на издание и маркетинг Control, что позволило получать все доходы напрямую. Теро Виртала также рассказал, что Alan Wake 2 стабильно продается и продолжает приносить роялти.

Что касается будущего, разработка Control 2 идет по плану — с меньшим бюджетом, но с акцентом на улучшение игрового процесса, окружения и миссий. Remedy стремится обеспечить сильные коммерческие показатели при запуске. Также в разработке находится ремейк культовых Max Payne 1 и 2, который демонстрирует стабильный прогресс благодаря тесному сотрудничеству с правообладателем Rockstar Games.

В целом, несмотря на неудачи Firebreak, Remedy уверенно смотрит в будущее и продолжает развивать свои ключевые франшизы.

agula98

Remedy после первого Макса Пейна так ни одной нормальной игры больше и не сделали

СнопакДоминатор

Квантум брейк хорошая игра.

Vetrjak

Первый AW вполне хорошая игра. Вторая часть конечно на любителя

Кей Овальд

Провал был максимально очевиден. Но жадность глаза застила.

Константин335

Игра то неплохая вышла, но очень мало контента. Хватило поиграть 10 часов что бы пройти все задания и потом просто стало скучно

DezkQ

Я смотрю твои вкусы очень специфичны.

😝😝😝

PunksPlay

Если бы сделали адекватную игру для своей же аудитории, тогда провала бы не было

JackReacher

Полезли вообще не в свое поле, вот и закономерный фейл.

vadimsalomatin

Провал очередной многопользовательской игры.

JohnTornton

так она не многопользовательская, это кооператив по сути

nasmeshnick1

пускай радуются, без подписки ее бы купили только сами разработчики и другие игроки которые бы потом сделали возврат

Pastoral

А увольнения намечаются?

Akalaka

Ой, да кто бы сомневался то...