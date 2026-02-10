Remedy планирует сохранить FBC: Firebreak в рабочем состоянии на неопределенный срок, несмотря плохую производительность

Приятные новости для поклонников необычного кооперативного шутера FBC Firebreak, который может оставаться в сети неограниченное время. В недавней сессии вопросов и ответов с инвесторами временный генеральный директор Remedy Маркус Маки заявил, что группа, возможно, продолжит работу серверов Firebreak — даже если игра перейдет в режим технического обслуживания, пока Remedy сосредоточится на других играх.

Однако важнее желаний является реальная стоимость, и Маки говорит, что поддерживать работу FBC Firebreak в сети на самом деле будет довольно дешево.

«Конечно, мы не планируем никаких крупных инвестиций в это — вообще. Тем не менее, это отличная игра, у нее есть поклонники, которым она нравится, и я хочу, чтобы она оставалась для них доступной, потому что затраты на ее поддержание для нас совсем незначительны», — сказал Маки

«Я всегда был сторонником сохранения игр в рабочем состоянии. Например, наша первая игра, Death Rally, до сих пор бесплатна в Steam, и в неё могут играть все желающие».

Стоит отметить, что у Remedy недавно появился новый генеральный директор — бывший руководитель EA, работавший в издательском деле, Жан-Шарль Годешон, и неизвестно, разделяет ли Годешон взгляды Маки.

Новый генеральный директор не изменит основную ДНК Remedy, утверждает компания, а Годешон пообещал «защитить то, что делает Remedy особенной», в том, что касается их уникального творческого видения.

Следующая игра Remedy, Control Resonant, должна выйти в 2026 году. Судя по их заявлениям во время телефонной конференции по итогам финансового года, аналитическая фирма Inderes, возможно, оказалась права в своем прогнозе относительно выхода Control 2 в первой половине 2026 года.