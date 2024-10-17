Remedy представила кооперативный шутер FBC: Firebreak, действие которого разворачивается в мире Control

На презентации Xbox Partner Preview финская студия Remedy анонсировала новый кооперативный шутер FBC: Firebreak. Игра выйдет в 2025 году на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Проект, ранее известный под названием Condor, является спин-оффом популярной игры Control и продолжает её сюжет после финальных событий оригинала.

В центре истории FBC: Firebreak — сотрудники Федерального бюро контроля (FBC) из отряда Firebreak, которым поручено зачищать помещения Старейшего дома от различных угроз. Игра рассчитана на кооперативное прохождение с участием до трёх игроков. Оперативники смогут использовать паранормальные способности для борьбы с опасностями.

Хотя Remedy не называет FBC: Firebreak игрой-сервисом, студия допускает, что в будущем может обеспечить постоянный поток контента для расширения игры после релиза.