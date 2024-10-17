Remedy представила кооперативный шутер FBC: Firebreak, действие которого разворачивается в мире Control

На презентации Xbox Partner Preview финская студия Remedy анонсировала новый кооперативный шутер FBC: Firebreak. Игра выйдет в 2025 году на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Проект, ранее известный под названием Condor, является спин-оффом популярной игры Control и продолжает её сюжет после финальных событий оригинала.
В центре истории FBC: Firebreak — сотрудники Федерального бюро контроля (FBC) из отряда Firebreak, которым поручено зачищать помещения Старейшего дома от различных угроз. Игра рассчитана на кооперативное прохождение с участием до трёх игроков. Оперативники смогут использовать паранормальные способности для борьбы с опасностями.
Хотя Remedy не называет FBC: Firebreak игрой-сервисом, студия допускает, что в будущем может обеспечить постоянный поток контента для расширения игры после релиза.
Concord 2.0
Никак вы, ****, не научитесь!
ляяяя.... Нам нужна хорошая история, а не очередной "пиу-пиу купи скины кооп-кал"
Эй алло? А где ремейки Макса Пейна 1, 2? Зачем вы это выпускаете? 🙈
Ну, о том, что они делают кооперативную игру по Control, было известно давно. Только вот зря они так. Как бы финансовым провалом не стал проект. Трейлер вообще не впечатляет и по атмосфере, даже близко не похоже на Control. Скорее на какую-то обычную "веселую" сессионку на пару вечеров. Да, окружение и места из Control. Враги оттуда же. Но, по трейлеру, темп вообще не тот. Хотите делать кооператив по Control? Окей. Но зачем клоунадить? (отбойный молоток и стрельба мусором) Больше бы подошел темп и в целом геймплей какого-нибудь GTFO для этого сеттинга...