Remedy признала, что стартовые продажи FBC: Firebreak не оправдали ожиданий студии

Глава по коммуникациям Remedy, Томас Пуха, прокомментировал запуск FBC: Firebreak. По его словам, студия ожидала большего от старта кооперативного шутера, но несмотря на это, Remedy собирается поддерживать игру и готовит для неё "значительный" контент.

Пуха отметил, что выход игры в Game Pass и PS Plus оказался полезным - эти сервисы повышают доступность и позволяют собрать больше статистики студии. По его словам, значительная часть игроков в FBC: Firebreak не владеет Control, и для них шутер может показаться запутанным - разработчики намерены улучшить этот аспект.

Несмотря на слабый старт, план по выпуску двух новых миссий до конца года остаётся в силе. Remedy также готовит другие изменения, но команде нужно больше времени, чтобы изучить отзывы игроков и скорректировать дальнейшую стратегию по развитию игры. В любом случае, в студии намерены продолжать работу над FBC: Firebreak и выпускать обновления.