FBC: Firebreak 17.06.2025
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
3.8 59 оценок

Remedy сообщила о снижении прибыли в связи с плохими результатами FBC: Firebreak

monk70 monk70

Финская студия Remedy выпустила с заявлением о снижении прибыли в связи со слабыми продажами кооперативного шутера FBC: Firebreak. В заметке для инвесторов компания сообщила о снижении долгосрочного прогноза продаж игры и, как следствие, признала неденежное обесценение в размере 14,9 млн евро (17,2 млн долларов США).

Эта сумма представляет собой большую часть капитализированных затрат на разработку игры и распределённых приобретённых прав на издание и распространение. Remedy заявила, что обесценение не влияет на её денежный баланс.

Remedy с трудом нашла аудиторию для FBC: Firebreak, вышедшего 17 июня на ПК и консолях. Шутер, который, как и Alan Wake и Control, является частью взаимосвязанной вселенной компании, достиг 1 миллиона игроков за 10 дней. Однако в августе Remedy заявила, что многие игроки быстро отказываются от игры, и подтвердила, что Firebreak испытывает трудности в Steam.

С коммерческой точки зрения, мы были недовольны продажами FBC: Firebreak среди потребителей на этапе запуска. До сих пор коммерческие показатели FBC: Firebreak в значительной степени определялись соглашениями о подписке на Xbox и PlayStation.

Генеральный директор Remedy Теро Виртала заявил, что компания «сбалансирует будущие инвестиции» в FBC: Firebreak, чтобы продолжить поддержку и развитие игры в соответствии с обновлённым прогнозом продаж.

Как отмечается в обновлённом прогнозе продаж на 2025 год, Remedy по-прежнему ожидает увеличения выручки из года в год, но утверждает, что операционная прибыль теперь будет отрицательной и ниже, чем в предыдущем году.

11
17
Комментарии:  17
Dark1994

Я не пойму, на что разрабы рассчитывают когда выпускают подобные игры.

3
Даздрасен Дыклоп

Они продвигают свой мирок. Если ты не знал то Вейк + Контрол + эта гЫвноподелка один мирок.

1
Night Driving Avenger

Разрабы может и не рассчитывают, это нужно прежде всего инвесторам, которым важны постоянный рост прибыли, а не качество самих игр

Dark1994 Даздрасен Дыклоп

я знал, но надо же трезво расценивать свои возможности, у алан вейка довольной узкий круг фанатов, очевидно, что много народа играть не будет, тем более в сессионку

1
HellowRainbow

А что случилось то?😱

2
Johnny Rotten

Карма за повесточку вернулась.

2
Night Driving Avenger

Самое грустное тут это то, что инвесторы Ремеди все равно будут требовать сделать для них сервисную доилку, этот провал их не остановит.

1
JohnTornton

какие инвесторы? они никому не принадлежат
всю дичь творит сэм лэйк

3
Эдмон Дантес JohnTornton

Нет, их акции торгуются на бирже.

1
Night Driving Avenger JohnTornton

Во первых, вот:

А во вторых, Лейк контроллирует производство не всех игр студии, его игра это Алан Вейк 2, в остальных случаях он креативный директор/продюсер/сценарист, а к сабжу он вообще отношения не имеет.

JohnTornton

ахахахха надеюсь эта шарашкина контора и вовсе закроется
а то как простиутка по издателям бегают
выпускают повесточный кал, потом вовсе пустое онлайн хрючево без контента

1
WerGC

надо головой думать и не выпускать всякий хлам,я сразу как увидел впервые сразу сказал провалится

ps не давно прошел AW2 с русской озвучкой,отличная игра,кто считает по другому пусть идет в хромус феминисткий играть

1
Аристов--Черный
bohdan2015

То у них Alan Wake 2 не приносил прибыль, вот вам и эксклюзив эпика, то уг Firebreak.. но ведь тоже в game pass какие-то бабки получили.. вообще не смотрят что разрабатывают? Побираются, а толку нет.

JohnTornton

так и первый алан уэйк начал деньги приносить сто лет спустя, квантум брейк тоже
у них всегда игры были около провала
а на алан фейк 2 они срубили бабла от эпиков, на остальное плевать

1
Эдмон Дантес

AW2 был создан целиком на деньги эпика.

Енот Херсонский

А кислорожему надо просто Алана Уэйка 2, выпустить в steam.