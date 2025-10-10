Remedy сообщила о снижении прибыли в связи с плохими результатами FBC: Firebreak

Финская студия Remedy выпустила с заявлением о снижении прибыли в связи со слабыми продажами кооперативного шутера FBC: Firebreak. В заметке для инвесторов компания сообщила о снижении долгосрочного прогноза продаж игры и, как следствие, признала неденежное обесценение в размере 14,9 млн евро (17,2 млн долларов США).
Эта сумма представляет собой большую часть капитализированных затрат на разработку игры и распределённых приобретённых прав на издание и распространение. Remedy заявила, что обесценение не влияет на её денежный баланс.
Remedy с трудом нашла аудиторию для FBC: Firebreak, вышедшего 17 июня на ПК и консолях. Шутер, который, как и Alan Wake и Control, является частью взаимосвязанной вселенной компании, достиг 1 миллиона игроков за 10 дней. Однако в августе Remedy заявила, что многие игроки быстро отказываются от игры, и подтвердила, что Firebreak испытывает трудности в Steam.
С коммерческой точки зрения, мы были недовольны продажами FBC: Firebreak среди потребителей на этапе запуска. До сих пор коммерческие показатели FBC: Firebreak в значительной степени определялись соглашениями о подписке на Xbox и PlayStation.
Генеральный директор Remedy Теро Виртала заявил, что компания «сбалансирует будущие инвестиции» в FBC: Firebreak, чтобы продолжить поддержку и развитие игры в соответствии с обновлённым прогнозом продаж.
Как отмечается в обновлённом прогнозе продаж на 2025 год, Remedy по-прежнему ожидает увеличения выручки из года в год, но утверждает, что операционная прибыль теперь будет отрицательной и ниже, чем в предыдущем году.
Я не пойму, на что разрабы рассчитывают когда выпускают подобные игры.
Они продвигают свой мирок. Если ты не знал то Вейк + Контрол + эта гЫвноподелка один мирок.
Разрабы может и не рассчитывают, это нужно прежде всего инвесторам, которым важны постоянный рост прибыли, а не качество самих игр
я знал, но надо же трезво расценивать свои возможности, у алан вейка довольной узкий круг фанатов, очевидно, что много народа играть не будет, тем более в сессионку
А что случилось то?😱
Карма за повесточку вернулась.
Самое грустное тут это то, что инвесторы Ремеди все равно будут требовать сделать для них сервисную доилку, этот провал их не остановит.
какие инвесторы? они никому не принадлежат
всю дичь творит сэм лэйк
Нет, их акции торгуются на бирже.
Во первых, вот:
А во вторых, Лейк контроллирует производство не всех игр студии, его игра это Алан Вейк 2, в остальных случаях он креативный директор/продюсер/сценарист, а к сабжу он вообще отношения не имеет.
ахахахха надеюсь эта шарашкина контора и вовсе закроется
а то как простиутка по издателям бегают
выпускают повесточный кал, потом вовсе пустое онлайн хрючево без контента
надо головой думать и не выпускать всякий хлам,я сразу как увидел впервые сразу сказал провалится
ps не давно прошел AW2 с русской озвучкой,отличная игра,кто считает по другому пусть идет в хромус феминисткий играть
То у них Alan Wake 2 не приносил прибыль, вот вам и эксклюзив эпика, то уг Firebreak.. но ведь тоже в game pass какие-то бабки получили.. вообще не смотрят что разрабатывают? Побираются, а толку нет.
так и первый алан уэйк начал деньги приносить сто лет спустя, квантум брейк тоже
у них всегда игры были около провала
а на алан фейк 2 они срубили бабла от эпиков, на остальное плевать
AW2 был создан целиком на деньги эпика.
А кислорожему надо просто Алана Уэйка 2, выпустить в steam.