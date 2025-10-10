Remedy сообщила о снижении прибыли в связи с плохими результатами FBC: Firebreak

Финская студия Remedy выпустила с заявлением о снижении прибыли в связи со слабыми продажами кооперативного шутера FBC: Firebreak. В заметке для инвесторов компания сообщила о снижении долгосрочного прогноза продаж игры и, как следствие, признала неденежное обесценение в размере 14,9 млн евро (17,2 млн долларов США).

Эта сумма представляет собой большую часть капитализированных затрат на разработку игры и распределённых приобретённых прав на издание и распространение. Remedy заявила, что обесценение не влияет на её денежный баланс.

Remedy с трудом нашла аудиторию для FBC: Firebreak, вышедшего 17 июня на ПК и консолях. Шутер, который, как и Alan Wake и Control, является частью взаимосвязанной вселенной компании, достиг 1 миллиона игроков за 10 дней. Однако в августе Remedy заявила, что многие игроки быстро отказываются от игры, и подтвердила, что Firebreak испытывает трудности в Steam.

С коммерческой точки зрения, мы были недовольны продажами FBC: Firebreak среди потребителей на этапе запуска. До сих пор коммерческие показатели FBC: Firebreak в значительной степени определялись соглашениями о подписке на Xbox и PlayStation.

Генеральный директор Remedy Теро Виртала заявил, что компания «сбалансирует будущие инвестиции» в FBC: Firebreak, чтобы продолжить поддержку и развитие игры в соответствии с обновлённым прогнозом продаж.

Как отмечается в обновлённом прогнозе продаж на 2025 год, Remedy по-прежнему ожидает увеличения выручки из года в год, но утверждает, что операционная прибыль теперь будет отрицательной и ниже, чем в предыдущем году.