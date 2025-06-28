Remedy уличили во лжи о количестве игроков FBC: Firebreak, чтобы угодить инвесторам

Remedy Entertainment — одна из самых недооценённых и любимых студий, разработавшая такие жемчужины, как Control, Alan Wake и Max Payne. Несмотря на это, в последнее время студия, похоже, находится под какими-то странными подозрениями.

Вы, возможно, знаете о неудачном запуске FBC: Firebreak, так как она не смогла привлечь даже 2 тыс. игроков онлайн в Steam. Однако, несмотря на это, студия утверждает, что игра превысила 1 млн игроков, что, по мнению многих, является способом угодить инвесторам, преувеличивая цифры.

Это возможно, потому что игра доступна в Game Pass; однако цифра в 1 миллион кажется подозрительной, учитывая техническое чудо Remedy, Alan Wake 2 не приносила прибыли больше года. Игра была продана тиражом более 2 миллионов копий по всему миру, несмотря на признание критиков и получение наград, таких как «Лучший сценарий» на The Game Awards.

Притворяйтесь, пока не дойдете до квартального отчета о доходах.



Game Pass даже не может быть использован в качестве оправдания, у Rematch много игроков в Steam, и она также есть в Game Pass.

– Игроки

В настоящее время в FPS студии всего 115 игроков, в то время как 24-часовой пик составляет 164. Он также страдает от проблем, поэтому многое указывает на подозрительную активность Remedy. Тем не менее, нет никаких доказательств того, что разработчик лгал о цифрах, за исключением логических рассуждений, которые могут быть ошибочными.