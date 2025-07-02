Remedy выпустила патч 1.3 для FBC: Firebreak - теперь в игре есть видео "что тут вообще происходит"

Remedy продолжает активно работать над улучшением сетевого шутера FBC: Firebreak, действие которого разворачивается во вселенной Control. Свежий патч 1.3, выпущенный для всех платформ, нацелен на устранение технических проблем и добавляет крайне важную новинку — обучающее видео, объясняющее суть происходящего на экране.

Судя по всему, многие игроки не до конца поняли, чем они вообще занимаются в Firebreak. Remedy отреагировала с характерным юмором: теперь при первом запуске воспроизводится ролик из серии «Выживание на рабочем месте», который рассказывает об основных механиках и правилах игры.

Среди других улучшений:

– Исправлены описания достижений What a Day и OSHA Compliant, чтобы они соответствовали реальным условиям получения.

– Устранены баги, мешавшие разблокировать трофеи Ветеран и Огнеборец.

– Существенно улучшено качество подключения к серверам — коды ошибок 22001 и 22002 теперь должны появляться заметно реже.

– Оптимизирована серверная часть и балансировка перков.

– Искусственный интеллект врагов стал чуть логичнее: они больше не бегут толпой в зоны, где только что погибли их товарищи.

Полный список изменений доступен здесь. Также разработчики сообщили, что патч 1.4 выйдет в третьей неделе июля, но детали пока держатся в секрете.

FBC: Firebreak доступна на ПК, PS5, Xbox Series и входит в подписки Game Pass и PlayStation Plus Extra. Несмотря на слабый старт, Remedy не теряет энтузиазма и продолжает поддерживать проект.