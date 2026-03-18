Remedy выпустила последнее крупное обновление для FBC: Firebreak, снизила цену до 20 долларов и добавила пропуск друга

Компания Remedy Entertainment объявила о прекращении поддержки FBC: Firebreak, своего интригующего, но в конечном итоге разочаровывающего кооперативного шутера во вселенной Control.

Последнее крупное обновление, Open House, уже доступно, и дальнейшее обновление не планируется, хотя патчи будут продолжать выходить. Серверы останутся в сети, однако разработчики гарантируют, что игра «будет оставаться доступной для игры в течение многих лет».

Мы провели инженерную работу, чтобы обеспечить возможность поддержания работы ретрансляционных серверов при снижении количества игроков.

Также снижена цена базовой игры до 19,99 долларов (ранее 39,99 долларов), а Deluxe-издание будет стоить 29,99 долларов (ранее 49,99 долларов). Добавлен пропуск друга, позволяющий приглашать друзей и играть с ними бесплатно. Им потребуется загрузить специальную версию, обозначенную как «Бесплатная пробная версия» – она кроссплатформенная.

Что касается нового контента, Endless Shift получит пять новых арен, основанных на Control — кафетерий Исполнительного сектора, комнату с кондиционерами, штаб-квартиру рейнджеров и поворотный стол Исследовательского сектора, а также лобби ритуалов. Также были внесены некоторые корректировки баланса: длительность вредных состояний сократилась, а для достижения максимального уровня перков достаточно экипировать их всего один раз.

Хотя это и конец Firebreak, история продолжится в Control Resonant. Выходящая позже в 2026 году, она разворачивается спустя семь лет после первой игры и рассказывает о Дилане Фейдене, брате Джесси, который исследует Манхэттен, охваченный паранормальной катастрофой.