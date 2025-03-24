В FBC: Firebreak от Remedy Entertainment не будет боевых пропусков, ежедневных заданий и временных событий

Remedy Entertainment раскрыла новые детали FBC: Firebreak — кооперативного шутера во вселенной Control. Разработчики обещают, что в игре не будет боевых пропусков, ежедневных заданий и временных событий.

По данным Xbox Wire, игроки не будут терять контент, если пропустят время, а друзья смогут играть вместе даже без покупки DLC. Цель — обеспечить свободу игры без давления, позволяя сразу погрузиться в миссии.

Помимо гибкой настройки персонажей с десятками перков, Remedy готовит много бесплатного контента после релиза.

FBC: Firebreak выйдет летом 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Действие разворачивается через шесть лет после событий Control, а сотрудники Федерального бюро контроля сражаются с новыми угрозами в Старейшем доме.