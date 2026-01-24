В Steam стал временно бесплатным шутер FBC: Firebreak

В цифровом магазине Steam стал временно бесплатным провальный кооперативный шутер FBC: Firebreak от студии Remedy Entertainment. Акция продлится до 27 января 0:00 МСК. Вместе с этим авторы временно снизили цену тайтла на 60% — пополнить кошелек можно на VK Play.

Бесплатные выходные в FBC: Firebreak приурочили к выходу масштабного обновления Endless Shift. В нем геймерам необходимо как можно дольше отбиваться от волн врагов и приобретать улучшения между раундами. Правда, релиз апдейта почти никак не сказался на онлайне.

Главными героями FBC: Firebreak выступают трое агентов группы быстрого реагирования Федерального бюро контроля. Смельчаки отправятся на разные задания внутри Старейшего дома — штаб-квартире организации.

Отряду предстоит столкнуться с аномальными явлениями и врагами. Впрочем, на вооружении команды тоже непростой арсенал: некоторые устройства позволят стрелять экстраординарными предметами, вроде садового гнома.

FBC: Firebreak вышла летом 2025 года. После провала игры студию Remedy покинул генеральный директор Теро Виртала. Авторы шутера ожидали успешный запуск, однако продажи оказались слишком низкими.