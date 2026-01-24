ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
FBC: Firebreak 17.06.2025
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
3.6 64 оценки

В Steam стал временно бесплатным шутер FBC: Firebreak

Simple Jack Simple Jack

В цифровом магазине Steam стал временно бесплатным провальный кооперативный шутер FBC: Firebreak от студии Remedy Entertainment. Акция продлится до 27 января 0:00 МСК. Вместе с этим авторы временно снизили цену тайтла на 60% — пополнить кошелек можно на VK Play.

Бесплатные выходные в FBC: Firebreak приурочили к выходу масштабного обновления Endless Shift. В нем геймерам необходимо как можно дольше отбиваться от волн врагов и приобретать улучшения между раундами. Правда, релиз апдейта почти никак не сказался на онлайне.

Главными героями FBC: Firebreak выступают трое агентов группы быстрого реагирования Федерального бюро контроля. Смельчаки отправятся на разные задания внутри Старейшего дома — штаб-квартире организации.

Отряду предстоит столкнуться с аномальными явлениями и врагами. Впрочем, на вооружении команды тоже непростой арсенал: некоторые устройства позволят стрелять экстраординарными предметами, вроде садового гнома.

FBC: Firebreak вышла летом 2025 года. После провала игры студию Remedy покинул генеральный директор Теро Виртала. Авторы шутера ожидали успешный запуск, однако продажи оказались слишком низкими.

Источник  
15
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Legend_of_the_Hero
5
Janekste

Вот в это нет смысла играть, даже если будут приплачивать. Я в принципе не понимаю, для кого Remedy делали эту игру. Зачем оно в принципе существует? Точка.

4
JIoMTuK

xyёчка

WerGC

не заманите в свою помойку

1
Кей Овальд

Лол.