Чемпионат мира снова сработал: EA Sports FC 26 вернулась на вершину британского чарта и обошла 007 First Light

Начало Чемпионата мира по футболу заметно повлияло на британские игровые продажи. По итогам прошедшей недели EA Sports FC 26 вновь поднялась на первое место в розничном чарте Великобритании, воспользовавшись как интересом к турниру, так и выходом тематического обновления The World's Game.

Футбольный симулятор Electronic Arts сумел сместить с лидирующей позиции 007 First Light. Шпионский экшен удерживал первое место с момента релиза и несколько недель подряд оставался главным бестселлером британского рынка, однако футбольная лихорадка оказалась сильнее.

На третьей строчке расположилась Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, которая продолжает демонстрировать стабильные продажи. В первую пятерку также вошли Resident Evil Requiem и Pokémon Pokopia. Особенно заметным оказался прогресс новой части Resident Evil: игра поднялась с восьмого места сразу на четвертое, что говорит о сохраняющемся интересе аудитории.

Полностью первая десятка британского чарта выглядит следующим образом:

EA Sports FC 26 007 First Light Lego Batman: Legacy of the Dark Knight Resident Evil Requiem Pokémon Pokopia Mario Kart World Call of Duty: Black Ops 7 Tomodachi Life: Living the Dream EA Sports F1 25 Pokémon Legends: Z-A

Возвращение EA Sports FC 26 на вершину нельзя назвать неожиданностью. Electronic Arts традиционно сопровождает крупные футбольные турниры специальными обновлениями, и нынешний Чемпионат мира не стал исключением. Недавно игра получила пакет контента The World's Game, включающий более пятидесяти национальных сборных, новые стадионы, тематические события и дополнительные испытания для режима Ultimate Team.

Подобные обновления уже не раз помогали серии укреплять позиции в чартах во время крупных международных соревнований. Интерес болельщиков к реальному турниру неизменно отражается и на виртуальном футболе, а потому рост продаж EA Sports FC 26 выглядит вполне закономерным.

Тем временем борьба за лидерство в британском чарте остается напряженной. 007 First Light по-прежнему удерживает высокие позиции, а Resident Evil Requiem постепенно набирает обороты. Однако на фоне старта Чемпионата мира именно футбольный симулятор вновь оказался главным победителем недели.