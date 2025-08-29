EA представила контент для EA Sports FC 26, пообещав самый масштабный футбольный опыт в истории серии

Electronic Arts официально представила контент для EA Sports FC 26, пообещав самый масштабный футбольный опыт в истории серии. В игру войдут более 20 000 игроков, 750 клубов и сборных, 120 стадионов и свыше 35 чемпионатов, созданных при поддержке более 300 международных партнеров.

Одним из ключевых нововведений стало сотрудничество с Английской футбольной ассоциацией, которое обеспечит свежие лицензии для мужской сборной и женской команды, ставшей чемпионкой UEFA Women’s EURO 2025. Не менее значимым событием стало партнерство с FC Bayern — одним из самых узнаваемых клубов планеты.

«Каждое новшество в EA Sports FC 26 отражает мнение нашего сообщества. Мы возвращаем стадионы и клубы, которых ждали фанаты, и усиливаем представительство женского футбола. Всё это делает игру ещё более аутентичной», — отметил Джеймс Тейлор, директор по футбольным партнерствам серии.

Стадионы остаются важной частью атмосферы. В новой главе появятся культовые арены: стадион Диего Армандо Марадоны в Неаполе, Allianz Arena в Мюнхене, Tüpraş Stadyumu в Стамбуле. К ним добавятся Хольштайн-Штадион, Стад-де-ла-Божуар, Ванкдорф-Штадион, Санкт-Якоб-Парк и совершенно новый Хилл-Дикинсон-Стадион.

Особое внимание разработчики уделили женскому футболу. Помимо сохранённых лицензий для Barclays Women’s Super League, D1 Arkema, UEFA Women’s Champions League и UEFA Women’s EURO, в игру войдут новые команды: Chelsea Women, FC Bayern Women и другие. Уже присутствующие клубы, включая Olympique Lyonnais Féminin, сохранят своё место.

«Мы рады расширять представительство женского футбола и привлекать к нему новую аудиторию через мир EA Sports FC», — подчеркнула Зара Аль Кудси, директор по доходам BWSL.

Партнёрские соглашения продлят и традиционные клубы: Атлетико Мадрид, Ривер Плейт, Рейсинг Клуб, а также целые лиги — Шотландская премьер-лига и Бельгийская профессиональная лига.

Таким образом, EA Sports FC 26 становится не просто обновлением серии, а настоящим глобальным футбольным симулятором, объединяющим традиции, современность и разнообразие самого популярного вида спорта в мире.