EA раскрыла подробности грядущего обновления режима «Клубы» в EA Sports FC 26, обещая множество нововведений и улучшений, которые сделают игровой процесс еще более захватывающим и глубоким. Главным новшеством стала система архетипов — уникальный инструмент для развития игроков, который позволит кастомизировать стиль игры на поле и даст больше свободы в построении своей команды.

В EA Sports FC 26 архетипы заменят прежнюю систему прогресса. Всего представлено 13 различных архетипов, каждый вдохновлен легендарными футболистами и разделен по позициям: 3 для нападающих, 4 для полузащитников, 4 для защитников и 2 для вратарей. Каждый архетип обладает уникальными преимуществами и фирменным стилем игры. Например, полузащитник-«Маэстро» специализируется на создании атак и пасах в стиле «тики-така с отскоком», что позволяет эффективно пробивать оборону соперника.

При первом входе в режим «Клубы» игрок выбирает свой стартовый архетип, а остальные 12 разблокируются по мере накопления клубных монет, очков FC и получения специальных наград. Для развития архетипа теперь необходимо зарабатывать очки опыта (AXP) во время матчей клубов, при этом количество получаемого опыта зависит от эффективности игрока, его позиции и типа матча. Максимальный уровень архетипа на старте — 50.

Еще одно значительное новшество — события Club Rush Live. Это турниры с системой выбывания после одного поражения, состоящие из четырёх раундов. Игроки имеют ограниченное количество попыток, чтобы пройти дальше, и поражение возвращает их в первый раунд. Такой формат добавляет азарт и соревновательность, позволяя проверить навыки в напряженных матчах.

Для тех, кто любит разнообразие, в EA Sports FC 26 введена возможность быть членом сразу трех клубов и свободно переключаться между ними в меню. Это нововведение станет отличным инструментом для разнообразия игрового процесса и удобства.

Кроме того, режим «Be-A-Goalkeeper» получил улучшенный интерфейс, обновленную подачу и уникальные настройки камеры и звука. В этом режиме игроки смогут оттачивать мастерство вратаря, а в турнирах Club Rush можно будет проверить свои умения в противостояниях с другими пользователями.

Особое внимание уделено режиму Competitive Gameplay — обязательному для клубов режиму с уменьшенной случайностью и отключенными вспомогательными функциями, что сделает геймплей более отзывчивым и точным, обеспечивая высокий уровень контроля и стабильности.

EA Sports FC 26 выйдет 26 сентября на PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S, а также на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Все подробности уже доступны в специальном трейлере, выпущенном в июле. Новые функции обещают сделать «Клубы» еще более динамичными и интересными, привлекая как новичков, так и ветеранов серии.