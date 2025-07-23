EA Sports FC 26 демонстрирует масштабные улучшения игрового процесса в новом трейлере

Компания EA представила новый трейлер EA Sports FC 26 с акцентом на улучшения игрового процесса — в ответ на главный запрос фанатов: «Сделайте игровой процесс лучше». По словам продюсера Пола Парсонса, именно эти три слова стали руководящим принципом при разработке новой части.

В трейлере показано, как разработчики переосмыслили ключевые аспекты матча. В частности, EA Sports FC 26 будет включать два геймплейных режима. Первый — соревновательный — ориентирован на онлайн-игры вроде Ultimate Team и Clubs. Он отличается высокой отзывчивостью, быстрым темпом и вознаграждает агрессивную, техничную игру. Второй режим — аутентичный — создавался для офлайн-режимов, таких как карьера, и предлагает более реалистичный темп, симуляционную физику и точные анимации.

В обоих режимах улучшены ключевые элементы игрового процесса. Вратари стали умнее — благодаря машинному обучению они теперь лучше выбирают позиции и реагируют на удары. Повышена точность дриблинга и пасов: мяч реагирует реалистичнее, а движения игроков стали естественнее. Также обновлена физика столкновений: футболисты теперь эффективнее защищают мяч под давлением.

Среди других изменений — стили игры, расширенные роли игроков и режим высокой контрастности для повышения доступности. Эти нововведения основаны на обратной связи от сообщества и направлены на повышение вовлеченности.

EA Sports FC 26 выйдет 26 сентября на всех актуальных платформах, включая PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и обе версии Nintendo Switch. Новый трейлер обещает значительный шаг вперед и вселяет надежду на то, что EA Sports действительно прислушалась к своим игрокам.