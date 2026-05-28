ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
EA Sports FC 26 26.09.2025
Симулятор, Спорт, Футбол
5.3 113 оценок

EA Sports FC 26 добавит режим чемпионата мира 2026 года

Oliver Hearthwood Oliver Hearthwood

Electronic Arts анонсировала крупное обновление The World's Game для футбольного симулятора EA Sports FC 26. Нововведение будет посвящено предстоящему мировому первенству, которое пройдёт в США, Мексике и Канаде.

В игре появится полноценный турнирный режим для сборных с участием 53 лицензированных национальных команд. Ещё пять коллективов будут представлены без реальных игроков из-за лицензионных ограничений, но это не помешает им участвовать в соревнованиях.

Разработчики также пообещали переработать систему эволюций и ввести новую валюту — Токены, которые можно обменивать на карточки футболистов. Такие изменения должны сделать прогресс в игре более разнообразным и мотивирующим для поклонников режима коллекционирования.

Обновление выйдет 4 июня, всего за неделю до старта реального чемпионата мира 11 июня. Сборная Аргентины отправится на турнир в статусе действующего чемпиона, а игроки смогут попробовать повторить этот успех уже в виртуальном пространстве.

3
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий