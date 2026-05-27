EA Sports FC 26 получит крупное обновление к чемпионату мира

EA представила масштабное обновление The World’s Game для EA Sports FC 26 и мобильной версии игры. Апдейт выйдет 28 мая и будет посвящён международному футбольному турниру, стартующему уже в июне.

Главной особенностью станет новый режим с участием 48 национальных сборных. Хотя у EA по-прежнему нет лицензии FIFA, в игре появятся 53 лицензированные сборные, включая Бразилию, Англию, Францию, Португалию, Марокко, Мексику и Узбекистан. Всего 41 команда из списка участвует в реальном чемпионате мира.

Также разработчики добавят новые стадионы, отдельный турнирный режим с групповой стадией и плей-офф, а в Ultimate Team стартует крупное событие Festival of Football.

Игрокам, которые зайдут в FC 26 с 5 июня по 24 июля, подарят специальную ICON-карту Пеле с рейтингом 93, а также набор Evolutions для прокачки состава.

Во время события EA планирует добавить более 100 новых футболистов для FUT и двух новых ICON-персонажей — Ривелино и Марио Кемпеса.