EA Sports FC 26 установила рекорд серии в Steam - Чемпионат мира и скидка вывели онлайн на новый уровень

EA Sports FC 26 обновила рекорд по пиковому онлайну среди всех футбольных симуляторов EA в Steam. По данным сервиса SteamDB, 5 июля в игре одновременно находились более 150 тысяч пользователей — это лучший результат за всю историю франшизы.

Предыдущий рекорд принадлежал FIFA 23, которая в своё время достигла отметки в 110,8 тысячи одновременных игроков. Благодаря новому достижению EA Sports FC 26 также поднялась на четвёртое место среди всех игр Electronic Arts по максимальному онлайну в Steam, уступая лишь Split Fiction, Apex Legends и Battlefield 6.

Рост аудитории начался ещё в июне и заметно ускорился благодаря двум факторам. Во-первых, EA предложила скидку 80% на игру, существенно снизив стоимость. Во-вторых, дополнительный интерес подогрел проходящий Чемпионат мира по футболу 2026, который проходит в США, Канаде и Мексике. Крупные футбольные турниры традиционно повышают интерес к жанру, и свежий рекорд EA Sports FC 26 подтверждает, что эта тенденция остаётся актуальной.