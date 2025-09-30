EA Sports FC 26 возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 23 по 30 сентября 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Свежевышедшая EA Sports FC 26 стартовала мощно — футбольный симулятор мгновенно занял первую строчку в чарте продаж Steam. Произошло это сразу после релиза 25 сентября, в тот же день, когда на рынок вышла и SILENT HILL f, но хоррор от Konami пришлось довольствоваться третьим местом. Вторую позицию удержала портативная Steam Deck, традиционно сильная в рейтинге.

На прошлой неделе лидером была Dying Light: The Beast, но после нашествия новинок экшен спустился на четвертое место. Зато уверенно растет Battlefield 6: проект пока доступен только по предзаказу, однако уже поднялся до пятой строчки.

Еще одним ярким событием стало попадание в топ Hades II — полноценный релиз вывел игру на шестое место. А вот Borderlands 4 и Cyberpunk 2077 немного сдали позиции, оказавшись на седьмом и десятом местах соответственно.

Примечательно, что в чарте оказалось сразу четыре новинки одного дня — 25 сентября, что стало настоящим событием для игроков.