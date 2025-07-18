GTX 1050 Ti и Denuvo: системные требования EA Sports FC 26

Также в игре будет фирменный античит от EA

EA раскрыла системные требования футбольного симулятора EA Sports FC 26. Опубликованные конфигурации не отличаются от предыдущей части. Для запуска потребуется 8 ГБ ОЗУ и видеокарта уровня GTX 1050 Ti.

Кроме того, EA Sports FC 26 будет защищена системной Denuvo. Еще в игре будет использоваться фирменный античит Javelin от EA, работающий на уровне ядра.

Минимальные требования:

ОС: Windows 10/11 64-бит;

ЦП: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i5 6600k;

ОЗУ: 8 ГБ;

Графика: AMD RX 570 или NVIDIA GTX 1050 Ti;

Свободное место: 100 ГБ.

Рекомендованные требования:

ОС: Windows 10/11 64-бит;

ЦП: AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7 6700;

ОЗУ: 12 ГБ;

Графика: AMD RX 5600 XT или NVIDIA GTX 1660;

Свободное место: 100 ГБ.

EA Sports FC 26 выйдет 26 сентября с текстовым переводом на русский язык. Игру выпустят на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Покупатели Ultimate Edition смогут начать играть на 7 дней раньше.