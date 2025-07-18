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EA Sports FC 26 26.09.2025
Симулятор, Спорт, Футбол
2.8 12 оценок

GTX 1050 Ti и Denuvo: системные требования EA Sports FC 26

Solstice Solstice

Также в игре будет фирменный античит от EA

EA раскрыла системные требования футбольного симулятора EA Sports FC 26. Опубликованные конфигурации не отличаются от предыдущей части. Для запуска потребуется 8 ГБ ОЗУ и видеокарта уровня GTX 1050 Ti.

Кроме того, EA Sports FC 26 будет защищена системной Denuvo. Еще в игре будет использоваться фирменный античит Javelin от EA, работающий на уровне ядра.

Минимальные требования:

  • ОС: Windows 10/11 64-бит;
  • ЦП: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i5 6600k;
  • ОЗУ: 8 ГБ;
  • Графика: AMD RX 570 или NVIDIA GTX 1050 Ti;
  • Свободное место: 100 ГБ.

Рекомендованные требования:

  • ОС: Windows 10/11 64-бит;
  • ЦП: AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7 6700;
  • ОЗУ: 12 ГБ;
  • Графика: AMD RX 5600 XT или NVIDIA GTX 1660;
  • Свободное место: 100 ГБ.

EA Sports FC 26 выйдет 26 сентября с текстовым переводом на русский язык. Игру выпустят на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Покупатели Ultimate Edition смогут начать играть на 7 дней раньше.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Eclair_93

Системки здорового человека, учитывая что графика +- стоит на месте сколько лет.

4
bysaturn

Они адекватные потому что футбольное поле это небольшая локация.

Footmob bysaturn

Они адекватные, потому что движок Frostbite 3.0, который не менялся с 2016 года в этой серии игр

Боярынъ

Единственная игра, в которую смогут поиграть владельцы древней 10-й серии в 2к25

3
Zick211

Не понимаю зачем в этот kal денуво ставят. В ultimate (или как там называют) особо не поиграешь из-за пиратки, там только карьера и всё как в старые добрые.

2
Tiger Goose

Футбол переоценён.

1
hpi

Итс элайв!!!!!!!

Vinden

Чё то они гонят насчет рекомендованных, это скорее всего минимальные требования.

jax baron

ну не для 1080р норм.

1