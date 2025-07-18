GTX 1050 Ti и Denuvo: системные требования EA Sports FC 26

Также в игре будет фирменный античит от EA
EA раскрыла системные требования футбольного симулятора EA Sports FC 26. Опубликованные конфигурации не отличаются от предыдущей части. Для запуска потребуется 8 ГБ ОЗУ и видеокарта уровня GTX 1050 Ti.
Кроме того, EA Sports FC 26 будет защищена системной Denuvo. Еще в игре будет использоваться фирменный античит Javelin от EA, работающий на уровне ядра.
Минимальные требования:
- ОС: Windows 10/11 64-бит;
- ЦП: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i5 6600k;
- ОЗУ: 8 ГБ;
- Графика: AMD RX 570 или NVIDIA GTX 1050 Ti;
- Свободное место: 100 ГБ.
Рекомендованные требования:
- ОС: Windows 10/11 64-бит;
- ЦП: AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7 6700;
- ОЗУ: 12 ГБ;
- Графика: AMD RX 5600 XT или NVIDIA GTX 1660;
- Свободное место: 100 ГБ.
EA Sports FC 26 выйдет 26 сентября с текстовым переводом на русский язык. Игру выпустят на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Покупатели Ultimate Edition смогут начать играть на 7 дней раньше.
Системки здорового человека, учитывая что графика +- стоит на месте сколько лет.
Они адекватные потому что футбольное поле это небольшая локация.
Они адекватные, потому что движок Frostbite 3.0, который не менялся с 2016 года в этой серии игр
Единственная игра, в которую смогут поиграть владельцы древней 10-й серии в 2к25
Не понимаю зачем в этот kal денуво ставят. В ultimate (или как там называют) особо не поиграешь из-за пиратки, там только карьера и всё как в старые добрые.
Футбол переоценён.
Итс элайв!!!!!!!
Чё то они гонят насчет рекомендованных, это скорее всего минимальные требования.
ну не для 1080р норм.