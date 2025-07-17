ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
EA Sports FC 26 26.09.2025
Симулятор, Спорт, Футбол
2.4 5 оценок

Компания EA представила EA Sports FC 26 - новую главу в развитии популярного футбольного симулятора

butcher69 butcher69

Компания EA официально анонсировала EA Sports FC 26 — новую главу в развитии популярного футбольного симулятора. Первый трейлер уже опубликован, а релиз намечен на 19 сентября для всех актуальных платформ, включая ПК, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, а также Nintendo Switch и грядущую Switch 2.

Разработчики обещают, что основное внимание в FC 26 уделено отзывам игроков. В игру добавили улучшенный дриблинг с более высокой отзывчивостью, переработанные кривые движения и более динамичное поведение игроков. Вратари теперь будут использовать систему позиционирования на базе машинного обучения, а контактные ситуации получат объёмные анимации.

Появятся два пресета геймплея: соревновательный, оптимизированный для онлайна, и аутентичный — для реалистичной карьеры. Кроме того, в режиме Manager Live игрокам предстоит решать задачи, вдохновлённые реальными футбольными событиями: например, спасти клуб от вылета.

В FC 26 также появится система архетипов, основанная на стилях легендарных футболистов. Игроки смогут развивать уникальные способности через перки. На обложке игры — Беллингем и Мусиала, а Златан Ибрагимович украсит Ultimate-издание. Предзаказы уже открыты, цена стандартного издания — $70.

16
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Footmob

Нашел для себя удобный способ условно бесплатно играть в новую часть FIFA (EA Sports FC) каждый год.

Игра выходит в сентябре, я просто жду мая-июня следующего года, когда ее делают бесплатной для тех, у кого есть подписка Game Pass. Вот уже года три или четыре так делаю.

7
CaMahoney

Каждый год покупать одну и ту же игру? Уровень упоротости футбольных фанатов не перестаёт удивлять

5
Pastoral

Фанаты тебе бы ответили...Ты не понимаешь ,это другое..

1
Aleksey Aleshka

А каждый год покупать колду? Или Ф1? Или НХЛ/НФЛ/НБА и ТД?

Или ты запрещаешь людям быть фанатами определенных видов спорта

llaann

Весь мир старается меняться... тем временем FC 26

4
Vinden

Сам хоть понял, что высрал?

AdamC

ура, столько новшеств!

3
Майкл Скотт

Те кто постоянно заносят еа за это каждый год, просто рак индустрии

Footmob

Меня больше пугают не те, кто покупают эту игру каждый год, а те, кто ежегодно начинают Ultimate Team с нуля и донатят в этот режим свои деньги...

2
Vetrjak

"Развитие"

Aleksey Aleshka

Что предлагаешь ввести в игру , чтобы было реальные новшества?

Vetrjak Aleksey Aleshka

Добавить возможность играть битами вместо ног

Aleksey Aleshka Vetrjak

Позволь поинтересоваться, в какую последнюю часть ты играл? Или просто воздух сотрясаешь

PlasmateriaL

Визуал там не плохой. Лицензии в порядке. Но игроки как были, будто на льду, так и остались. Для меня это фатально, так как онлайн не интересен, а все остальное модами докручиваю. Выглядит это ужасно. Мне кажется, в какой нибудь пёс 2010 анимации так не хромают. Про скриптовые рамки можно не писать, то, что может происходить в пес даже близко не увидишь в фуфе.

Alcatraz74

Каждый год революция,а по факту одна и та же игра которая не меняется десятилетиями,ах ну да больше доната и ценник как у АААА проекта