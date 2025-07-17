Компания EA представила EA Sports FC 26 - новую главу в развитии популярного футбольного симулятора

Компания EA официально анонсировала EA Sports FC 26 — новую главу в развитии популярного футбольного симулятора. Первый трейлер уже опубликован, а релиз намечен на 19 сентября для всех актуальных платформ, включая ПК, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, а также Nintendo Switch и грядущую Switch 2.
Разработчики обещают, что основное внимание в FC 26 уделено отзывам игроков. В игру добавили улучшенный дриблинг с более высокой отзывчивостью, переработанные кривые движения и более динамичное поведение игроков. Вратари теперь будут использовать систему позиционирования на базе машинного обучения, а контактные ситуации получат объёмные анимации.
Появятся два пресета геймплея: соревновательный, оптимизированный для онлайна, и аутентичный — для реалистичной карьеры. Кроме того, в режиме Manager Live игрокам предстоит решать задачи, вдохновлённые реальными футбольными событиями: например, спасти клуб от вылета.
В FC 26 также появится система архетипов, основанная на стилях легендарных футболистов. Игроки смогут развивать уникальные способности через перки. На обложке игры — Беллингем и Мусиала, а Златан Ибрагимович украсит Ultimate-издание. Предзаказы уже открыты, цена стандартного издания — $70.
Нашел для себя удобный способ условно бесплатно играть в новую часть FIFA (EA Sports FC) каждый год.
Игра выходит в сентябре, я просто жду мая-июня следующего года, когда ее делают бесплатной для тех, у кого есть подписка Game Pass. Вот уже года три или четыре так делаю.
Каждый год покупать одну и ту же игру? Уровень упоротости футбольных фанатов не перестаёт удивлять
Фанаты тебе бы ответили...Ты не понимаешь ,это другое..
А каждый год покупать колду? Или Ф1? Или НХЛ/НФЛ/НБА и ТД?
Или ты запрещаешь людям быть фанатами определенных видов спорта
Весь мир старается меняться... тем временем FC 26
Сам хоть понял, что высрал?
ура, столько новшеств!
Те кто постоянно заносят еа за это каждый год, просто рак индустрии
Меня больше пугают не те, кто покупают эту игру каждый год, а те, кто ежегодно начинают Ultimate Team с нуля и донатят в этот режим свои деньги...
"Развитие"
Что предлагаешь ввести в игру , чтобы было реальные новшества?
Добавить возможность играть битами вместо ног
Позволь поинтересоваться, в какую последнюю часть ты играл? Или просто воздух сотрясаешь
Визуал там не плохой. Лицензии в порядке. Но игроки как были, будто на льду, так и остались. Для меня это фатально, так как онлайн не интересен, а все остальное модами докручиваю. Выглядит это ужасно. Мне кажется, в какой нибудь пёс 2010 анимации так не хромают. Про скриптовые рамки можно не писать, то, что может происходить в пес даже близко не увидишь в фуфе.
Каждый год революция,а по факту одна и та же игра которая не меняется десятилетиями,ах ну да больше доната и ценник как у АААА проекта