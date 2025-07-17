Компания EA представила EA Sports FC 26 - новую главу в развитии популярного футбольного симулятора

Компания EA официально анонсировала EA Sports FC 26 — новую главу в развитии популярного футбольного симулятора. Первый трейлер уже опубликован, а релиз намечен на 19 сентября для всех актуальных платформ, включая ПК, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, а также Nintendo Switch и грядущую Switch 2.

Разработчики обещают, что основное внимание в FC 26 уделено отзывам игроков. В игру добавили улучшенный дриблинг с более высокой отзывчивостью, переработанные кривые движения и более динамичное поведение игроков. Вратари теперь будут использовать систему позиционирования на базе машинного обучения, а контактные ситуации получат объёмные анимации.

Появятся два пресета геймплея: соревновательный, оптимизированный для онлайна, и аутентичный — для реалистичной карьеры. Кроме того, в режиме Manager Live игрокам предстоит решать задачи, вдохновлённые реальными футбольными событиями: например, спасти клуб от вылета.

В FC 26 также появится система архетипов, основанная на стилях легендарных футболистов. Игроки смогут развивать уникальные способности через перки. На обложке игры — Беллингем и Мусиала, а Златан Ибрагимович украсит Ultimate-издание. Предзаказы уже открыты, цена стандартного издания — $70.