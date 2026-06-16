Microsoft усиливает Game Pass: в подписку добавят EA Sports FC 26 и Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Microsoft раскрыла вторую волну июньских пополнений для Game Pass, и ближайшие недели обещают стать насыщенными для подписчиков сервиса. В каталог войдут как крупные франшизы, так и несколько новых проектов, тогда как часть популярных игр вскоре покинет библиотеку.

Уже 17 июня пользователи получат доступ к Call of Duty: Vanguard, а на следующий день в подписке через EA Play появится EA Sports FC 26. Для спортивного симулятора также подготовлены дополнительные бонусы и внутриигровые награды для владельцев Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

Среди других заметных релизов — кооперативный рогалайт-шутер Abyssus, хоррор-приключение RV There Yet?, а также Winds of Arcana: Ruination — сюжетная метроидвания с полностью озвученными персонажами. Одним из главных событий начала июля станет появление Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, ремейка сразу двух культовых частей скейтбординговой серии.

Microsoft также напомнила о недавних пополнениях каталога. В сервис уже вернулись Wo Long: Fallen Dynasty и The Elder Scrolls Online для PC, а кооперативный экшен 33 Immortals недавно получил полноценный релиз версии 1.0.

Параллельно компания продолжает развивать бонусы для подписчиков. В ближайшие недели игроков ждут награды для Goals, Where Winds Meet и World of Tanks: Modern Armor, а также ранний доступ к пробной версии EA Sports College Football 27 через EA Play.

Однако новые поступления сопровождаются и традиционной «чисткой» каталога. Уже 30 июня подписку покинут Rise of the Tomb Raider, Tomb Raider, Slay the Spire, PAYDAY 2, Unpacking, Ultimate Chicken Horse и ряд других проектов. Особенно заметной выглядит потеря сразу двух игр серии Tomb Raider и одного из самых популярных карточных рогаликов последних лет — Slay the Spire.

Таким образом, июньское обновление выглядит как очередная попытка Microsoft укрепить позиции Game Pass за счёт громких франшиз и релизов первого дня, сохраняя баланс между крупными блокбастерами и независимыми проектами.