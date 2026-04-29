PlayStation Plus в мае: футбол, хардкор и стиль - одна из самых разнообразных раздач года

Sony Interactive Entertainment раскрыла майскую подборку для подписчиков PlayStation Plus Essential, и на этот раз список выглядит неожиданно сбалансированным. С 5 мая по 1 июня пользователи получат сразу три заметно разные по духу игры — от массового футбольного симулятора до нишевого, но амбициозного экшена.

Главный «магнит» — EA Sports FC 26. Это всё ещё один из самых популярных спортивных проектов на рынке, и его появление в подписке — понятный ход: игра заточена под долгую вовлечённость через Ultimate Team и онлайн-режимы. Правда, для многих это скорее вход в сервисную экосистему, чем полноценный «подарок».

На контрасте выступает Nine Sols — рисованный экшен с упором на парирование, явно вдохновлённый Sekiro: Shadows Die Twice. Это уже выбор для тех, кто ценит сложную боевую систему и атмосферу, а не цифры рейтингов.

Третья игра — WUCHANG: Fallen Feathers — добавляет мрачного восточного колорита. Soulslike в сеттинге заката династии Мин выглядит как попытка сыграть на популярности жанра, но с собственной мифологией и визуальным стилем.

В итоге майская подборка — редкий случай, когда Sony не делает ставку на один громкий тайтл, а предлагает сразу три разных сценария: массовый онлайн, хардкорный экшен и атмосферное приключение. Такой набор вряд ли удивит всех сразу, но почти каждый найдёт здесь что-то под себя — и это, пожалуй, куда важнее.