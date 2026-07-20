Симулятор EA Sports FC 26 точно спрогнозировал победителя Чемпионата мира по футболу 2026 года

Компания EA Sports в 5-й раз подряд безошибочно определила победителя Чемпионата мира по футболу с помощью своего спортивного симулятора. В виртуальном соревновании, запущенном в EA Sports FC 26, будущим чемпионом была названа сборная Испании, которая действительно завоевала этот титул.

Разработчики из EA Sports регулярно используют свои футбольные игры для симуляции матчей крупнейших мировых первенств перед их фактическим началом. Ранее система успешно предсказала триумфаторов 4 предыдущих турниров, проходивших в 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. Перед стартом кубка 2026 года авторы вновь запустили симуляцию всех этапов турнира, по результатам которой победу пророчили испанской сборной.

В реальном финальном матче, который состоялся 19 июля 2026 года, сборная Испании встретилась со сборной Аргентины и одержала победу со счетом 1-0. Единственный мяч во 2-м тайме дополнительного времени забил нападающий Ферран Торрес. Таким образом, прогноз игрового симулятора полностью подтвердился.

Представители EA Sports оперативно отреагировали на триумф испанцев в своих социальных сетях, отметив, что их симуляция оказалась верной. Разработчики поздравили испанскую сборную с получением 2-й звезды на эмблеме. Также авторы поделились внутренней статистикой, согласно которой игроки в EA Sports FC 26 и EA Sports FC Mobile приводили сборную Испании к победе на виртуальных полях более 11 млн раз.