Ultimate Team 2.0: авторы EA Sports FC 26 обещают перевернуть привычный режим с ног на голову

EA Sports представила глобальные изменения в режиме Ultimate Team — главной звезде футбольного симулятора EA Sports FC 26. Новый трейлер показал, как разработчики кардинально пересобрали механику, интерфейс и подход к развитию команды, обещая более глубокий, динамичный и соревновательный опыт.

Главным новшеством стали "Живые события" — регулярные тематические испытания с уникальными условиями и наградами. Они доступны через отдельный хаб и рассчитаны как на новичков, так и на хардкорную аудиторию. Для продвинутых игроков предусмотрены Pro Live Events — с усложнёнными задачами и высокими призами.

Интерфейс FUT был полностью переработан: теперь меню стало проще, быстрее и понятнее. Контент удобно структурирован, а поиск нужного режима или друга для совместной игры занимает минимум времени.

В режиме "Gauntlet" (испытание) игроки проходят серию из пяти матчей, каждый с разным составом. Чем больше побед — тем лучше награды. И хотя проигрыш не ведёт к вылету, расслабляться не стоит: успех требует тактической гибкости и умения работать с ограничениями.

Серьёзные изменения коснулись и Division Rivals. EA пересмотрела систему матчей и рейтингов, устранив излишнюю "мясорубку", отсутствие мотивации и проблемы с подбором соперников. Теперь продвижение по дивизионам станет честнее и прозрачнее.

Геймплей также получил апгрейд: уменьшено количество голов после рикошетов, улучшена работа пасов и ударов, переработана выносливость. Всё это делает матч динамичнее и реалистичнее.

Наконец, в эволюциях игроков добавлены долгожданные новинки — вратарские ветки прокачки, повторяемые улучшения и визуальные значки прогресса. Развивать игроков можно теперь даже без изменения дизайна карточки.

EA Sports FC 26 выходит 26 сентября на всех актуальных платформах. Революция в Ultimate Team уже близко — готовьтесь строить команду по-новому.