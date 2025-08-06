В бете EA Sports FC 26 нашли баг, который открывает игрокам доступ ко всем игровым режимам

Участники закрытого бета-тестирования нового футбольного симулятора EA Sports FC 26 обнаружили серьезный баг, который позволяет обойти стандартные ограничения и получить доступ ко всем игровым режимам.
Обычно в рамках беты EA предоставляет каждому игроку доступ лишь к одному конкретному режиму, например, Pro Clubs или Ultimate Team, для сфокусированного тестирования. Однако, как сообщают инсайдеры и участники теста, ошибка, связанная с игровым «Премиум-пропуском» (Premium Pass), позволяет снять это ограничение.
Согласно распространившейся в сети инструкции, для активации бага необходимо:
- Приобрести Премиум-пропуск в меню игры.
- Зайти в режим Ultimate Team.
- Отключить консоль или ПК от интернета.
- После того, как игра сообщит о потере соединения с серверами EA, снова подключиться к сети.
После выполнения этих действий в главном меню становятся доступны все режимы, включая те, которые изначально были заблокированы для конкретного игрока.
Напомним, что полноценный релиз EA Sports FC 26 состоится 26 сентября на PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S, а также на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.
Ежегодный выпуск однотипного дерьма за внушительные бабки. Представляю как любители пивного футбола радостно тащат туда все свои деньги, чтобы полакомиться калом по завышенной цене.