В бете EA Sports FC 26 нашли баг, который открывает игрокам доступ ко всем игровым режимам

Участники закрытого бета-тестирования нового футбольного симулятора EA Sports FC 26 обнаружили серьезный баг, который позволяет обойти стандартные ограничения и получить доступ ко всем игровым режимам.

Обычно в рамках беты EA предоставляет каждому игроку доступ лишь к одному конкретному режиму, например, Pro Clubs или Ultimate Team, для сфокусированного тестирования. Однако, как сообщают инсайдеры и участники теста, ошибка, связанная с игровым «Премиум-пропуском» (Premium Pass), позволяет снять это ограничение.

Согласно распространившейся в сети инструкции, для активации бага необходимо:

Приобрести Премиум-пропуск в меню игры. Зайти в режим Ultimate Team. Отключить консоль или ПК от интернета. После того, как игра сообщит о потере соединения с серверами EA, снова подключиться к сети.

После выполнения этих действий в главном меню становятся доступны все режимы, включая те, которые изначально были заблокированы для конкретного игрока.

Напомним, что полноценный релиз EA Sports FC 26 состоится 26 сентября на PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S, а также на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.