Zlatan FC ворвется в EA Sports FC 26: Ибрагимович играет сам за себя - и за всех остальных в необычной команде

Electronic Arts официально подтвердила: в EA Sports FC 26 появится команда Zlatan FC, полностью состоящая из Златана Ибрагимовича. Да, шведский нападающий займёт все 11 позиций на поле — от вратаря до нападающего.

Zlatan FC будет доступен в режиме «Начало игры» вместе с уникальной формой и логотипом, созданными под личным контролем Ибрагимовича. Идея родилась из его знаменитого заявления о том, что он способен сыграть на любой позиции. Теперь виртуальный футбол воплотит это дерзкое обещание.

«Златан не удивлен. Златан всегда был готов к этому моменту», — комментирует сам Ибрагимович, одновременно главный тренер, лидер обороны, плеймейкер и лучший бомбардир Zlatan FC. «В какой бы роли болельщики ни выставили Златана, у них всегда будет сильнейший игрок на поле».

По словам Джеймса Сэлмона, старшего директора EA SPORTS FC Franchise Activation, появление Zlatan FC — не просто шутка, а часть уважения к харизме и бренду легенды: «EA Sports FC объединяет культовые клубы планеты, и Zlatan FC должен был стать одним из них. Мы уверены, что игрокам понравится управлять командой, где капитан, вратарь и нападающий — один и тот же человек».

Эмблемой клуба стала минималистичная буква «Z» — символ силы, доминирования и уникальности, отражающий философию самого Ибрагимовича.

Zlatan FC станет доступен с дня глобального релиза EA Sports FC 26 — 26 сентября. Владельцы Ultimate Edition смогут опробовать команду раньше — с 19 сентября, выбрав категорию «Остальной мир». Приготовьтесь: эра Златана выходит на новый уровень.