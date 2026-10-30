Дизайнер EA Sports FC заявил о чистой совести при разработке режима Ultimate Team

Геймдизайнер канадского подразделения Electronic Arts Адриан Новелл публично высказался о моральной стороне разработки режима Ultimate Team для футбольного симулятора EA Sports FC. Специалист, недавно перешедший в команду дизайнеров самого прибыльного и одновременно скандального режима франшизы, прокомментировал обвинения игроков в насаждении азартных механик и выкачивании денег через лутбоксы.

Во время прямого эфира на подкасте Press Over ведущие в шутливой форме поинтересовались, не занимается ли разработчик созданием виртуального казино для режима футсима. В ответ на вопрос о хищнической монетизации Новелл заявил, что не испытывает морального дискомфорта из-за своей текущей деятельности.

У меня довольно чистая совесть, потому что вещи, которые мы делаем, хорошие и не являются хищническими, так что я спокоен.

- Адриан Новелл, геймдизайнер Electronic Arts

Разработчик уточнил, что не может делиться деталями готовящихся механик из-за жестких соглашений о неразглашении и незавершенного производственного цикла. При этом сообщество симулятора годами критикует карточную экосистему за пей-ту-вин, непрозрачные шансы выпадения топовых спортсменов и манипулятивный геймдизайн, стимулирующий постоянные микротранзакции.

Масштабы разработки самого карточного режима сопоставимы с отдельной студией. По словам Новелла, развитием Ultimate Team внутри EA Vancouver занимается обособленная группа численностью более 100 специалистов со своими внутренними процессами и культурой, тогда как над всей серией EA Sports FC в филиалах Канады, США и Румынии трудятся свыше 1000 человек.

Сам Адриан Новелл работает в корпорации уже 6 лет. До перехода в отдел Ultimate Team специалист на протяжении длительного времени проектировал физику поведения мяча на поле, создал систему мощных ударов Power Shots и полностью переработал прицеливание при исполнении штрафных и угловых ударов.

Несмотря на бесконечные споры вокруг этичности монетизации и расследования регуляторов ряда европейских стран, футбольная франшиза издательства продолжает удерживать многомиллионную аудиторию. Ежегодные продажи серии стабильно держатся на уровне около 30 млн копий, обеспечивая издателю рекордные доходы от микроплатежей.