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EA Sports FC 27 25.09.2026
Симулятор, Мультиплеер, Футбол
3.8 31 оценка

Для получения всех трофеев в EA FC 27 потребуется Premium Pass - и это может стоить миллионы монет

KoRnEr KoRnEr

Компания EA Sports подтвердила, что для получения всех трофеев и достижений в EA FC 27 игрокам необходимо полностью пройти Premium Pass — платный боевой пропуск режима Ultimate Team. Соответствующее достижение называется «Все на борт премиум-трека» (On Board the Premium Track) и требует разблокировки всех уровней пропуска.

EA заявляет, что в первых обновлениях EA FC 27 не будет "значительных изменений баланса игрового процесса"

В FC 26 Premium Pass стоил 1000 FIFA Points (премиальная валюта EA) или 500 000 монет. Если игроку не повезёт с выпадением дорогого футболиста на трансферном рынке, заработать полмиллиона монет может занять очень много времени.

Владельцы Ultimate-издания получают первый Premium Pass бесплатно. Покупатели Ultimate Plusпервые пять пропусков в комплекте. Однако стандартное издание не включает пропусков, и игрокам придётся либо докупать их за реальные деньги, либо тратить внутриигровую валюту.

Если игрок не успевает завершить пропуск за отведённое время, ему придётся покупать новый — за монеты или реальные деньги. И так каждый сезон.

Бывший разработчик EA раскритиковал The Grounds в EA Sports FC 27, назвав проект одним из худших в карьере

Многие игроки уже выразили недовольство тем, что EA Sports включает платный пропуск в список обязательных требований для полного прохождения. Это не первая игра, где для достижений требуется микротранзакция, но подобный подход вызывает вопросы: почему «честное» завершение игры на 100% требует дополнительных трат?

Разумеется, выполнение всех достижений необязательно, и никто не принуждает игроков покупать Premium Pass. Однако для коллекционеров и перфекционистов, которые привыкли получать платиновый трофей, это становится серьёзным препятствием.

Полный список трофеев EA FC 27 уже опубликован. Остаётся надеяться, что EA снизит стоимость Premium Pass в этом году или предложит альтернативные способы его получения без микротранзакций. Но, учитывая прошлые годы, рассчитывать на это вряд ли стоит.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
SEAL-KillerXXL

Ты сюда не играть пришел, а платить.

Egik81

Хочешь выделиться плати. Это так называется. И печально, что это в бывшей FIFA.