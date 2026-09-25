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EA Sports FC 27 25.09.2026
Симулятор, Мультиплеер, Футбол
4 37 оценок

EA FC 27 вышла на всех платформах - The Grounds, обновлённая карьера и Галерея в Ultimate Team

KoRnEr KoRnEr

EA Sports FC 27 поступила в продажу на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.

В многопользовательском режиме EA Sports FC 27 появилась The Grounds — социальное пространство, где игроки могут встречаться между матчами, участвовать в небольших соревнованиях (например, поединках 1 на 1) и взаимодействовать с NPC. Последние помогут улучшить навыки как на поле, так и за его пределами.

EA Sports FC 27 раскрывает детали The Grounds - социального хаба с 3 уникальными районами, наставниками и активностями

Трансферный рынок в режиме карьеры претерпел значительные изменения. Акцент сделан на более реалистичной оценке игроков и активных торгах клубов. Появились новые тактики ведения переговоров:

  • пункты о результативности;
  • опции обратного выкупа;
  • динамический рейтинг, отражающий форму, моральный дух и физическую готовность.

Ранее вышел подробный трейлер режима карьеры, демонстрирующий, как изменения в системе OVR приводят к большей вариативности результатов в отдельных матчах. У каждого спортсмена появились новые параметры, приближенные к реальным. Поведение товарищей по команде также переработано, а игроки могут создавать собственные задания для продвижения по рейтинговой лестнице.

Бывший разработчик EA раскритиковал The Grounds в EA Sports FC 27, назвав проект одним из худших в карьере

Поклонников FUT ждут новые возможности:

  • Галерея — пространство для отслеживания внутриигровых достижений. Игроки смогут вести учёт футболистов, прошедших через их клуб, и накапливать 3D-объекты, визуализирующие историю команды.
  • Система наборов Галереи — позволяет сосредоточиться на определённых темах при заполнении коллекции.
  • Pathways — расширенный выбор игроков и инструменты планирования для системы Evolutions. Например, улучшение дриблинга может привести к новому стилю игры, а прокачка защитных показателей — к иному амплуа.

Помимо стандартного издания доступна Ultimate Edition, предлагающая:

  • 6000 очков FC (разыгрываются три раза в месяц);
  • дополнительный слот для FUT Player Evo;
  • три иконки и героя;
  • 10 расходных материалов AXP с удвоенным количеством очков.
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