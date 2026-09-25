EA FC 27 вышла на всех платформах - The Grounds, обновлённая карьера и Галерея в Ultimate Team

EA Sports FC 27 поступила в продажу на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.

В многопользовательском режиме EA Sports FC 27 появилась The Grounds — социальное пространство, где игроки могут встречаться между матчами, участвовать в небольших соревнованиях (например, поединках 1 на 1) и взаимодействовать с NPC. Последние помогут улучшить навыки как на поле, так и за его пределами.

Трансферный рынок в режиме карьеры претерпел значительные изменения. Акцент сделан на более реалистичной оценке игроков и активных торгах клубов. Появились новые тактики ведения переговоров:

пункты о результативности;

опции обратного выкупа;

динамический рейтинг, отражающий форму, моральный дух и физическую готовность.

Ранее вышел подробный трейлер режима карьеры, демонстрирующий, как изменения в системе OVR приводят к большей вариативности результатов в отдельных матчах. У каждого спортсмена появились новые параметры, приближенные к реальным. Поведение товарищей по команде также переработано, а игроки могут создавать собственные задания для продвижения по рейтинговой лестнице.

Поклонников FUT ждут новые возможности:

Галерея — пространство для отслеживания внутриигровых достижений. Игроки смогут вести учёт футболистов, прошедших через их клуб, и накапливать 3D-объекты, визуализирующие историю команды.

— пространство для отслеживания внутриигровых достижений. Игроки смогут вести учёт футболистов, прошедших через их клуб, и накапливать 3D-объекты, визуализирующие историю команды. Система наборов Галереи — позволяет сосредоточиться на определённых темах при заполнении коллекции.

— позволяет сосредоточиться на определённых темах при заполнении коллекции. Pathways — расширенный выбор игроков и инструменты планирования для системы Evolutions. Например, улучшение дриблинга может привести к новому стилю игры, а прокачка защитных показателей — к иному амплуа.

Помимо стандартного издания доступна Ultimate Edition, предлагающая: