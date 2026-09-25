EA FC 27 вышла на всех платформах - The Grounds, обновлённая карьера и Галерея в Ultimate Team

EA Sports FC 27 поступила в продажу на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.
В многопользовательском режиме EA Sports FC 27 появилась The Grounds — социальное пространство, где игроки могут встречаться между матчами, участвовать в небольших соревнованиях (например, поединках 1 на 1) и взаимодействовать с NPC. Последние помогут улучшить навыки как на поле, так и за его пределами.
Трансферный рынок в режиме карьеры претерпел значительные изменения. Акцент сделан на более реалистичной оценке игроков и активных торгах клубов. Появились новые тактики ведения переговоров:
- пункты о результативности;
- опции обратного выкупа;
- динамический рейтинг, отражающий форму, моральный дух и физическую готовность.
Ранее вышел подробный трейлер режима карьеры, демонстрирующий, как изменения в системе OVR приводят к большей вариативности результатов в отдельных матчах. У каждого спортсмена появились новые параметры, приближенные к реальным. Поведение товарищей по команде также переработано, а игроки могут создавать собственные задания для продвижения по рейтинговой лестнице.
Поклонников FUT ждут новые возможности:
- Галерея — пространство для отслеживания внутриигровых достижений. Игроки смогут вести учёт футболистов, прошедших через их клуб, и накапливать 3D-объекты, визуализирующие историю команды.
- Система наборов Галереи — позволяет сосредоточиться на определённых темах при заполнении коллекции.
- Pathways — расширенный выбор игроков и инструменты планирования для системы Evolutions. Например, улучшение дриблинга может привести к новому стилю игры, а прокачка защитных показателей — к иному амплуа.
Помимо стандартного издания доступна Ultimate Edition, предлагающая:
- 6000 очков FC (разыгрываются три раза в месяц);
- дополнительный слот для FUT Player Evo;
- три иконки и героя;
- 10 расходных материалов AXP с удвоенным количеством очков.