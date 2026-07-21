EA Sports FC 27 официально показала обложку Ultimate Edition с Килианом Мбаппе

EA Sports впервые показала официальную обложку Ultimate Edition футбольного симулятора EA Sports FC 27. Главной звездой издания вновь стал французский нападающий Килиан Мбаппе.

Изображение появилось в официальных социальных сетях компании, где также обновилось оформление бренда на EA Sports FC 27. Это первый официальный материал по новой части серии.

Полноценная презентация игры состоится 23 июля. Тогда EA представит дебютный трейлер и раскроет первые подробности о нововведениях.

По данным инсайдеров, релиз EA Sports FC 27 ожидается 25 сентября, а владельцы Ultimate Edition смогут получить ранний доступ уже 18 сентября. Кроме того, по слухам, в новой части появится открытый социальный хаб с возможностью взаимодействовать с другими игроками, однако официального подтверждения этой информации пока нет.