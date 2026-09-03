EA Sports FC 27 получит улучшения на ПК - разработчики обновили графику, управление и производительность

EA Sports FC 27 выйдет на ПК уже 25 сентября, однако разработчики заранее раскрыли подробности улучшений компьютерной версии. На этот раз EA сосредоточилась не только на игровом процессе, но и на использовании возможностей современного оборудования.

В PC-версии появятся расширенные графические настройки, которые позволят адаптировать игру под возможности конкретной системы. Владельцы мощных компьютеров смогут воспользоваться режимом Ultra Enhanced, рассчитанным на максимально высокое качество изображения.

Отдельное внимание уделили управлению. EA улучшила поддержку клавиатуры и мыши, что должно сделать игру удобнее для пользователей, предпочитающих эти устройства ввода.

Не менее важными изменениями стали улучшения отзывчивости, времени загрузки и общей производительности. Судя по описанию разработчиков, при работе над этими аспектами учитывалась обратная связь игроков после EA Sports FC 26.

Ранее EA также рассказала об изменениях в обороне и стилях игры, а различные игровые режимы получат новые возможности. В результате PC-версия EA Sports FC 27 должна предложить не только знакомую формулу серии, но и более широкий набор настроек для игроков с разными конфигурациями компьютеров.

Глобальный релиз EA Sports FC 27 состоится 25 сентября. Владельцы Ultimate Edition получат доступ к игре раньше — 18 сентября.