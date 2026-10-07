EA SPORTS FC 27 снова получила статус "не взломана" - релиз IskoV отправили на дополнительную проверку

История с недавним «гибридным краком» EA SPORTS FC 27 от пользователя IskoV получила продолжение. Администратор профильного форума CS.RIN вернул теме игры статус «not cracked» («не взломана»), объяснив это тем, что, по словам самого IskoV, релиз требует дополнительного тестирования. Кроме того, несколько пользователей отдельно попросили провести более тщательное расследование, а ещё одной причиной пересмотра статуса стали многочисленные сообщения о том, что у части пользователей крак не работает и игра не запускается.

На данный момент точный принцип работы решения остаётся неизвестным. По словам администратора, известно лишь, что релиз подключается к серверам Denuvo для прохождения аутентификации, тогда как используемая DLL защищена при помощи VMProtect, что затрудняет её анализ.

По словам администратора, точный механизм работы релиза пока неизвестен. Среди возможных вариантов он назвал обход через файлы Showcase, эксплойт Denuvo ticket и даже потенциальную ловушку для сбора HWID и IP-адресов пользователей. При этом он подчеркнул, что сейчас всё зависит от того, у кого спрашивать.

Пользователям, которые всё же решат экспериментировать с релизом, рекомендовано делать это на свой страх и риск, особенно если речь идёт о продвинутых пользователях, способных самостоятельно оценить возможные риски.

По сообщениям пользователей, результаты запуска оказались неодинаковыми. Одни пишут, что игра у них вообще не запускалась, тогда как другие утверждают, что релиз действительно срабатывал. В обсуждении также выдвигалась версия, что успешный запуск мог зависеть от уже установленной версии FC 27 Showcase/Lite и доступности Denuvo-токена; один из пользователей заявил, что после пяти активаций следующая уже не проходила. При этом другой участник обсуждения отметил, что релиз «сработал у многих», поэтому полностью бесполезным его назвать нельзя.