Компания EA использует генеративный искусственный интеллект, чтобы вернуть легендарного футбольного комментатора Джона Мотсона в серию EA Sports FC. Его голос появится в EA Sports FC 27 спустя три года после смерти журналиста. Об этом сообщила BBC.

Согласно публикации, вдова и сын Мотсона заключили соглашение с EA, разрешив компании воссоздать голос комментатора с помощью старых записей и генеративного ИИ.

Мотсон умер в 2023 году. Его сын Фред рассказал BBC, что возвращение отца в игру очень много значит для семьи. Он также отметил, что сам вырос на FIFA и считает, что отец хотел бы продолжать участвовать в серии даже после своей смерти.

В EA подчеркнули, что не стали бы работать над проектом без полного согласия семьи. По словам старшего директора по игровому дизайну EA Sports FC Мэта Прайора, разрешение родственников было обязательным условием для реализации этой идеи.

Голос Джона Мотсона добавят в EA Sports FC 27 с обновлением 26 ноября. Игроки смогут выбрать его в качестве комментатора в настройках трансляции матчей.