EA заявляет, что в первых обновлениях EA FC 27 не будет "значительных изменений баланса игрового процесса"

Каждый раз, когда выходит новая игра EA FC, она за несколько недель превращается в тень самой себя. EA FC 27, по всей видимости, будет немного отличаться, и разработчики утверждают, что ранние обновления игры окажут минимальное влияние на игровой процесс.

Каким бы ни был игровой процесс в начале новой игры EA FC, через несколько недель он выглядит совершенно иначе, поскольку EA вносит существенные изменения в крупные обновления, и игра, за которую вы заплатили, очень быстро превращается в нечто совершенно противоположное.

В сообщении в социальных сетях на странице EA SPORTS FC указано:

Мы не планируем вносить существенные изменения в баланс игрового процесса в наших первых обновлениях, давая игрокам время освоить новые механики, открыть для себя разные способы игры и позволить игровому процессу стабилизироваться.

В описании закрытого бета-тестирования EA FC 27 этому спорному моменту посвящен целый раздел.

Мы внимательно следим за обсуждениями игроков и знаем, что получаем отзывы о существенных изменениях баланса игрового процесса после запуска. В случае с EA SPORTS FC 27 мы хотим придерживаться взвешенного подхода и не планируем вносить существенные изменения в баланс игрового процесса в первых обновлениях игры.

Игровой процесс и его понимание могут быстро меняться в течение первых недель, поскольку игроки изучают новые механики, открывают для себя различные способы игры и формируют команды. Поэтому мы не хотим быстро реагировать на ранние тенденции существенными изменениями баланса. Вместо этого мы дадим игровому процессу время адаптироваться, чтобы лучше понять, как развивается игра и необходимы ли корректировки.

Наша цель — сохранить игровой процесс, созданный нами к запуску, и дать игрокам время на обучение и адаптацию. Мы будем продолжать внимательно прислушиваться к вашим отзывам в течение этого периода, которыми вы можете поделиться через Центр обратной связи FC.