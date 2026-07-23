Electronic Arts официально анонсировала EA SPORTS FC 27 с открытым хабом The Grounds

Компания Electronic Arts представила дебютный трейлер симулятора EA SPORTS FC 27, где подробно раскрыла ключевые изменения следующей части футбольной франшизы. Релиз проекта запланирован на 25 сентября 2026 года, а покупатели расширенных изданий смогут начать играть на 7 дней раньше, с 18 сентября 2026 года. Игра появится на платформах PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2, а также выйдет на консолях прошлого поколения без доступа к некоторым новым онлайн-режимам.

Главным нововведением проекта стал социальный режим The Grounds, который пришел на смену уличному футболу Volta и предложил игрокам масштабный открытый хаб. В этой зоне фанаты смогут свободно передвигаться по городским районам, посещать магазины с экипировкой, участвовать в уличных матчах формата 1 на 1 и объединяться с друзьями в режиме Clubs. Главным сюрпризом режима стало появление героя сюжетной линейки The Journey Алекса Хантера, который вместе с Килианом Мбаппе выступает в роли ментора для созданных аватаров.

В плане игрового процесса разработчики пообещали переработать систему защиты с помощью обновленного искусственного интеллекта и улучшить взаимодействие футболистов в атаке. В симулятор добавили быстрые комбинации в одно касание, интеллектуальное избегание офсайдов, забегания по дуге и двухфазное исполнение угловых ударов. В ролике также продемонстрировали сцену взаимодействия между спортсменами, где на вопрос Джуда Беллингема о выполненном финте Килиан Мбаппе ответил, что понятия не имеет, как у него это вышло.

Режим карьеры получил переработанный трансферный рынок с реалистичной оценкой игроков и активными торгами между клубами. В систему переговоров добавили опции обратного выкупа и бонусы за достижения, а динамический рейтинг спортсменов теперь напрямую зависит от их формы, морали и физического состояния. Поклонники режима Football Ultimate Team получат интерактивную галерею FUT Gallery, позволяющую выставлять коллекционные карточки и трофеи для повышения статуса своего клуба.

Особое внимание фанатов привлекает ценовая политика издателя и появление нового варианта предзаказа Ultimate Plus Edition, стоимость которого в отдельных регионах достигает 150 евро. За эту сумму покупателям предлагают 10 000 FC Points с распределением выплат на 5 месяцев, премиальные пропуски сразу на 5 сезонов и набор эксклюзивных карточек легендарных игроков.

Системные требования для PC остались вполне доступными и практически повторяют параметры предыдущей части. Для запуска игры на минимальных настройках графики потребуется процессор уровня Intel Core i5 6600k или AMD Ryzen 5 1600, видеокарта Nvidia GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570, 8 ГБ оперативной памяти и 100 ГБ свободного пространства на SSD.

Проект предложит более 21 000 реальных футболистов, 800 клубов, 140 стадионов и 35 официальных лиг со всего мира.