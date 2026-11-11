Из EA Sports FC 27 Showcase, предположительно, полностью удалили Denuvo - игроки сообщают о запуске офлайн

На форуме CS.RIN появилась информация о новом способе запуска EA Sports FC 27 без защиты Denuvo. На этот раз речь идёт о модифицированном исполняемом файле, из которого, по утверждению участников сообщества, полностью удалили антипиратскую защиту.

Особенность нового решения заключается в использовании исполняемого файла EA Sports FC 27 Showcase — ознакомительной версии футбольного симулятора. Ранее этот файл уже применялся для обхода ограничений демоверсии и получения доступа к полноценной игре. Однако у такого метода был существенный недостаток: для первоначальной активации требовалось подключение к серверам Denuvo и получение специального токена.

Теперь, согласно информации с форума CS.RIN, необходимость в подобных проверках исчезла. Из модифицированного исполняемого файла Showcase, как утверждается, полностью удалили Denuvo, благодаря чему игру можно запускать офлайн, без получения токенов и зависимости от серверной активации.

Появились и первые положительные отзывы о работоспособности нового решения. Один из пользователей сообщил, что успешно запустил игру, используя файлы FC 27 Lite, загруженные через EA App. По его словам, всё работает исправно, включая режим карьеры. При этом Windows определяет модифицированный исполняемый файл как потенциально вредоносный. Независимого подтверждения его безопасности пока нет.

Стоит напомнить, что в начале октября EA Sports FC 27 уже оказывалась в центре обсуждений после появления релиза от IskoV. Тогда пользователи сообщали о возможности запуска игры через механизм активации Denuvo, однако позднее администратор CS.RIN вернул проекту статус «не взломана» из-за неоднозначных результатов тестирования и вопросов к принципу работы обхода.

Кроме того, речь идёт именно о модифицированном исполняемом файле Showcase, а не об официальном удалении Denuvo из полноценной версии EA Sports FC 27.