Новый режим EA Sports FC 27 уже высмеивают до релиза - The Grounds сравнивают с NBA 2K и PlayStation Home

В сеть утекли более 10 минут геймплея закрытого бета-теста The Grounds — нового социального режима EA Sports FC 27. EA собирается превратить его в отдельный открытый хаб, где игроки смогут общаться, участвовать в небольших футбольных матчах, встречаться с известными футболистами и выполнять различные задания. Однако первые впечатления сообщества оказались далеко не такими, на которые рассчитывали разработчики.

В утёкших роликах можно увидеть исследование The Grounds, различные зоны открытого мира, карту и первые активности. В одном из эпизодов игрок встречает Хлою Келли, которая знакомит его с Kickabouts — режимом, объединяющим футбол с другими развлечениями вроде доджбола, баскетбола и петанка. Также показана система заданий, включающая наставников, события, клубные активности и специальные цели закрытого тестирования.

Отдельное внимание привлёк Clubhouse с магазином косметических предметов. Игроки смогут менять одежду, обувь, причёски, татуировки, аксессуары, эмоции и другие элементы внешности своего персонажа. В открытом мире также можно вызвать мяч и использовать его для различных небольших активностей, а сами игроки смогут объединяться для матчей формата 1v1.

Именно внешний вид The Grounds стал одной из главных причин насмешек. Пользователи быстро сравнили новый режим с социальными пространствами NBA 2K и старой PlayStation Home, а некоторые считают, что EA просто превратила привычное меню футбольного симулятора в пустой виртуальный хаб, по которому теперь приходится бегать.

Особенно много шуток вызвала анимация персонажей. Игроки обратили внимание на неестественную походку аватаров, а также раскритиковали визуальное оформление и графику. В комментариях уже звучат вопросы о том, зачем EA потребовалось добавлять полноценное пространство для перемещения, если большую часть необходимых функций можно было бы разместить в обычном меню.

При этом The Grounds явно задуман как гораздо большее, чем просто декоративная локация. EA хочет постепенно развивать этот социальный центр через события, награды, косметические предметы и различные активности. Судя по утечке, в режиме уже предусмотрена собственная валюта, а игрокам предлагают целый набор целей и способов взаимодействия с окружающим миром.

Пока это всего лишь материалы закрытого бета-теста, поэтому к отдельным деталям стоит относиться осторожно — к релизу EA ещё может изменить анимации, оформление и механику. Но первая реакция сообщества уже показала главную проблему The Grounds: вместо ощущения нового поколения футбольного симулятора многие увидели очередную попытку EA добавить в игру социальный хаб по примеру NBA 2K.