PEGI повышает возрастной рейтинг игр с платными лутбоксами - под новые правила попала EA Sports FC 27

Европейская система возрастной классификации PEGI ужесточает требования к играм с платными случайными наградами. С октября 2026 года проекты, позволяющие покупать за реальные деньги лутбоксы с неизвестным содержимым, могут получать рейтинг PEGI 16 вместо PEGI 3, 7 или 12. Новые правила затронут не только будущие релизы, но и уже вышедшие игры.

Одним из примеров стала EA Sports FC 27, возрастной рейтинг которой повысили до 16 лет. Под ограничения также могут попасть другие проекты с аналогичными механиками, включая Zenless Zone Zero.

Главный критерий PEGI — не наличие микротранзакций само по себе, а возможность заплатить реальные деньги за случайную награду, заранее не зная, что именно выпадет. Таким образом, покупка конкретного предмета не равнозначна приобретению набора со случайным содержимым. Именно последний вариант вызывает у регулятора опасения из-за сходства с азартными механиками.

PEGI объясняет изменения стремлением лучше защитить несовершеннолетних от потенциально рискованных моделей монетизации. Покупки случайных предметов уже изучаются исследователями, в том числе с точки зрения их возможной связи с проблемным игровым поведением.

Помимо изменения возрастных рейтингов, система классификации намерена сделать предупреждения о платных случайных наградах заметнее на физических коробках и в описаниях цифровых магазинов. Это позволит родителям и покупателям быстрее понять, какие способы монетизации использует игра.

При этом PEGI не запрещает продажу таких проектов детям напрямую. Возрастная маркировка служит предупреждением и помогает оценить содержание игры с учётом не только происходящего на экране, но и встроенных способов получения денег от пользователей. Для издателей новые требования означают, что привычные механики монетизации могут повлиять не только на репутацию проекта, но и на его официальную возрастную категорию.