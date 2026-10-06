Появился новый хакер IskoV - он выпустил классический крак для EA SPORTS FC 27

Появился новый хакер под ником IskoV, который выпустил классический крак для EA SPORTS FC 27 версии 1.0.3. Релиз EA.SPORTS.FC.27.V1.0.3.Crack.Only-IskoV уже появился на профильных ресурсах. При этом автор называет своё решение «гибридным»: для первого запуска требуется подключение к интернету, после чего, согласно описанию, игра может работать полностью офлайн.

Публикацию прокомментировала администрация форума CS.RIN.RU. По их словам, IskoV получил разрешение администрации на размещение релиза, а предварительная проверка показала, что крак, судя по всему, действительно работает. При этом сотрудники форума подчёркивают, что пока не успели провести длительное тестирование и детально проанализировать используемый метод, поэтому опытным пользователям предложили проверять его самостоятельно и делиться результатами.

Особый интерес вызвал сам псевдоним автора. Если прочитать IskoV задом наперёд, получается VoksI, что практически полностью совпадает с ником знаменитого болгарского хакера Voksi, который в прошлом был одним из самых известных специалистов по взлому Denuvo.

EA SPORTS FC 27 вышла 25 сентября 2026 года на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Новая часть футбольной серии получила обновлённый игровой процесс, переработанные режимы и новую социальную площадку The Grounds. Крак появился спустя всего 11 дней после релиза игры.