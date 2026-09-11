Выпущен саундтрек EA Sports FC 27 - 120 треков из 36 стран уже на Spotify

Компания EA продолжает разогревать интерес к своему футбольному симулятору. За пару недель до релиза EA Sports FC 27 издатель опубликовал полный саундтрек игры, который уже доступен для прослушивания на Spotify.

На этот раз подборка получилась особенно разнообразной — 120 композиций из 36 стран. Среди заявленных исполнителей:

Barry Can't Swim

Temper City

Little Simz

The Strokes

Interpol

и многие другие.

Разработчики отмечают, что такой разброс жанров и географий позволит каждому игроку найти что-то по своему вкусу и открыть для себя музыку, которую он, возможно, иначе бы пропустил.

Саундтрек — это одна из последних демонстраций игры перед релизом. Ранее EA уже поделилась подробностями о геймплее и улучшениях для ПК-версии.

Остаётся надеяться, что новые дополнения помогут франшизе сделать значительный шаг вперёд.

EA Sports FC 27 выйдет 25 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Ранний доступ для владельцев Ultimate-издания стартует раньше.