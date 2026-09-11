ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
EA Sports FC 27 25.09.2026
Симулятор, Мультиплеер, Футбол
3.9 32 оценки

Выпущен саундтрек EA Sports FC 27 - 120 треков из 36 стран уже на Spotify

KoRnEr KoRnEr

Компания EA продолжает разогревать интерес к своему футбольному симулятору. За пару недель до релиза EA Sports FC 27 издатель опубликовал полный саундтрек игры, который уже доступен для прослушивания на Spotify.

На этот раз подборка получилась особенно разнообразной — 120 композиций из 36 стран. Среди заявленных исполнителей:

  • Barry Can't Swim
  • Temper City
  • Little Simz
  • The Strokes
  • Interpol
  • и многие другие.

Разработчики отмечают, что такой разброс жанров и географий позволит каждому игроку найти что-то по своему вкусу и открыть для себя музыку, которую он, возможно, иначе бы пропустил.

Саундтрек — это одна из последних демонстраций игры перед релизом. Ранее EA уже поделилась подробностями о геймплее и улучшениях для ПК-версии.

EA Sports FC 27 получит улучшения на ПК - разработчики обновили графику, управление и производительность

Остаётся надеяться, что новые дополнения помогут франшизе сделать значительный шаг вперёд.

EA Sports FC 27 выйдет 25 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Ранний доступ для владельцев Ultimate-издания стартует раньше.

Для получения всех трофеев в EA FC 27 потребуется Premium Pass - и это может стоить миллионы монет
4
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Dart_Zero
Aleksey Aleshka

Это мы чекаем. Саундтрек у электроников всегда интересный