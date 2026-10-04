Альма прямо перед глазами: Легендарный шутер F.E.A.R. получил потрясающий VR-мод

Один из самых жутких и технологичных шутеров нулевых культовый F.E.A.R. (2005) от Monolith Productions теперь можно пройти в шлеме виртуальной реальности! Энтузиаст под ником TheFreeMike совершил невозможное и выпустил полноценный фанатский VR-мод, переносящий всю игру в виртуальное пространство.

Оригинальный F.E.A.R. славился непревзойденным искусственным интеллектом противников-клонов, сочнейшим замедлением времени (слоу-мо) с летящими искрами и бетонной крошкой, а также леденящими кровь скримерами с участием маленькой девочки Альмы.

В виртуальной реальности эти фишки заиграли новыми красками:

Эффект полного погружения: Теперь узкие офисные коридоры и вентиляционные шахты вызывают неподдельный приступ клаустрофобии.

Перестрелки от первого лица: Разлетающиеся во все стороны пули, взрывы гранат и динамика в слоу-мо ощущаются буквально на кончиках пальцев.

Встречи с Альмой: Если на обычном мониторе внезапные явления девочки в красном платье заставляли вздрагивать, то в VR-гарнитуре этот опыт грозит превратиться в проверку нервной системы на прочность.

Вы можете скачать этот VR мод на F.E.A.R бесплатно с нашего сайта. Ниже вы также найдете видеоролик, демонстрирующий его в действии.

А вы готовы встретиться с Альмой лицом к лицу в шлеме виртуальной реальности?